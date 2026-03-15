Оперират цели 8 часа „Приятно ми е, Мавриков”

Бившата звезда от „Господари на ефира” Васил Мавриков е преминал през сериозен здравословен катарзис. Това призна самият той в профила си във фейсбук. Оказа се, че актьорът, който изглежда здрав като скала, е имал някакъв проблем в пикочо-половата система. Работата е била дебела, защото се наложило неотложно да се подложи на сложна хирургическа интервенция. Телевизионният чешит, познат като „Приятно ми е, Мавриков” дори по спешност е търсил кръв.

„След осем часова уретропластика - реконструктивна операция с робот „Да Винчи”, ден реанимация и три дни в болнична стая, вече съм у дома за следоперативно възстановяване. Сърдечно съм признателен на доцент Халачев и доктор Музикаджиева и на всички медицински лица и санитари от реанимация и отделение по урология в МИ-МВР София. Сърдечно благодаря на моите кръводарители и близки. Благодаря ви!”, написа той.

„Приятно ми е, Мавриков” илюстрира публикацията си със снимка на част от тялото си, което е облепено с много медицински марли. „Изглежда страшно, сякаш е гърмян с пушка със сачми”, коментират феновете му. Изповедта му бързо събра стотици пожелания за бързо възстановяване.

Васко не може да скрие радостта си, че най-сетне е изписан от МВР болница и се прибира у дома в столичния квартал „Сухата река”, където живее с цели четири жени. Това са съпругата му Валентина Мизийска и щерките Бояна, Йоана и Сияна. Сега Мавриков работи в „Евроком”, където има авторско предаване, но едновременно с това играе в театъра и преподава актьорско майсторство на деца в своя собствена школа. Освен от „Господари на ефира”, където спечели прякора си, зрителите го помнят още от предавания като „Денят е прекрасен”, „Баркод” и други. Работил е с продуцентите Иван Христов и Андрей Арнаудов, но в момента откровено не могат се понасят.

„Приятно ми е, Мавриков” коли и беси в българското кино”, оплакаха се миналата година Иван и Андрей и обвиниха Васил Мавриков, че именно той спъва филмовия им проект за легендата на българската естрада Емил Димитров. Актьорът е член на художествената комисия на Националния филмов център, а именно тя решава кои кинаджии ще получат държавно финансиране. Той обаче отрече обвиненията.