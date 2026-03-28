От „Бизнес жена на годината“ до „Мисис Дама на годината“ – възходът на Ваня Богданова

Бизнес дамата Ваня Богданова бе отличена с приза „Мисис Дама на годината“ 2026 – признание, което идва след силна година за нея и след вече спечелената титла „Бизнес жена на годината 2025“. Наградите бяха връчени на бляскава церемония, организирана от агенция „Феймъс“ и “Mrs. Universe Ltd.” с продуцент Меги Савова.

Конкурсът има за цел да отличи съвременните жени – онези, които сами изграждат името си, създават възможности и вдъхновяват с личния си пример. Жени, които съчетават ролите си на майки, партньори и професионалисти, и които реално променят средата около себе си.

„Чувствам се истински развълнувана и благодарна за това признание. Тази награда е чест, но и огромна отговорност – да продължа да се развивам, да бъда пример и да давам стойност на хората. За мен това е не просто успех, а ангажимент към всичко, което предстои“, сподели минути след отличието си Ваня Богданова.

Именно такава е и Ваня Богданова – международно сертифициран специалист и коуч в областта на професионалното развитие, психологията и невронауката. Тя притежава сертификати от престижния Centre of Behavioural Excellence (UK) и е преминала обучения по Neuroscience и Integrative Coaching. Образованието ѝ по човешки ресурси, мениджмънт и бизнес психология ѝ дава стратегически поглед върху поведението, лидерството и личностното развитие. Ваня говори 4 езика – английски, италиански, унгарски и руски.

В работата си тя се опира на невронауката – една от най-сложните и бързо развиващи се науки, която изследва мозъка и нервната система и свързва биологията с психологията, медицината и дори технологиите. Именно този интердисциплинарен подход ѝ позволява да създава работещи модели за реална промяна.

През последните години Богданова развива и собствена линия хранителни добавки, вдъхновена от една проста идея – че балансът не трябва да бъде сложен. Така се раждат две формули – дневна и нощна, които работят в синхрон за енергия, фокус, възстановяване и вътрешна стабилност. Продуктите са създадени да въздействат цялостно – върху нервната система, хормоналния баланс, съня и менталната яснота.

Към тях тя добавя и „Дневникът на увереността“ – 21-дневна система за вътрешна трансформация, насочена към самопознание, изграждане на самочувствие и реални действия. Защото, както самата тя казва, промяната не е само биология, а и начин на мислене.

Извън професионалния си свят Ваня е динамична и търсеща личност – обича спорта, природата и активния начин на живот. Тенисът, колелото и времето навън ѝ носят баланс, а любовта към знанието я държи в постоянен процес на развитие. Най-ценни за нея обаче остават моментите с детето ѝ – онези тихи, истински мигове, които дават смисъл на всичко останало.

„Истинската стойност не е в това какво създаваш, а дали можеш да застанеш зад него като човек“ – философия, която ясно очертава пътя на една жена, превърнала успеха в мисия.