От интернат с четка за зъби до милионни хонорари: OnlyFans моделът Анна Василева подава ръка на жени, жертви на домашно насилие Бягала от институции, спала на улицата, на 20 печели повече от СЕО – и връща жеста там, откъдето е тръгнала

Историята на Анна Василева не е просто „жълта“ сензация – тя е сурова, неудобна и истинска. И точно затова разтърсва. Днес името ѝ се свързва с успех в платформата OnlyFans, хиляди абонати и доходи, които надхвърлят заплатите на мениджъри в големи компании. Но зад този блясък стои минало, което малцина биха издържали.

Анна е израснала в институции. В интервюта, цитирани от български онлайн медии, тя разказва как като дете е била подлагана на унижения, карана да търка подове и бани с четка за зъби. „Бях дете, но това не ги спираше“, споделя тя откровено. В тийнейджърските си години взима решение, което променя живота ѝ – бяга. Остава сама, без дом, без сигурност, на улицата.

На 17 години започва да се занимава с OnlyFans. Не от прищявка, а от нужда. „Това е легален бизнес. Плащам си данъците. Не спя с хората за пари – продавам съдържание“, казва Анна в свои публични изяви. Само за няколко години тя успява да превърне платформата в източник на финансова независимост. Днес, едва на 20, доходите ѝ са повече от тези на СЕО на голяма агенция – факт, който често предизвиква завист, критики и бурни реакции.

Името ѝ неведнъж е било в центъра на онлайн скандали. Instagram профилът ѝ беше изтрит след масово докладване, но това не я спря. „Могат да ми изтрият профила, но не и успеха“, коментира тя лаконично. Анна сама управлява акаунтите си, няма мениджър и не крие, че пътят ѝ не е за всеки – но е неин.

Въпреки парите и свободата, Анна не е забравила откъде е тръгнала. Напротив. Именно личният ѝ опит я мотивира да стартира кампания в помощ на жени, жертви на домашно насилие, както и на млади момичета, израснали в институции. По информация от нейното обкръжение инициативата стартира до дни, а Анна ще отделя конкретна сума всеки месец от своите хонорари, за да подпомага жени, които, като нея някога, нямат към кого да се обърнат.

„Знам какво е да си невидим. Да нямаш избор. Да те е страх“, споделя тя. И добавя, че не иска съжаление, нито аплодисменти – иска промяна. Плановете ѝ включват и бъдещи партньорства с организации, които работят директно с пострадали от домашно насилие.