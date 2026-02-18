От София до Берн с Louis Vuitton и мистериозна компания – как празнува 14 февруари Таня Стойчева?

Докато работният ѝ график продължава да бъде повече от натоварен, миската Таня Стойчева отново доказа, че когато става дума за любов – време винаги се намира. Красавицата успя да „открадне“ ден-два от ангажиментите си и да отскочи до Швейцария точно за Деня на влюбените.

За романтичното ѝ бягство научихме от снимки, публикувани в профилите ѝ в социалните мрежи. Първо – кадър от летището в София, стилна, усмихната и повече от сияйна. Малко по-късно – вече в Берн, където атмосферата подсказваше, че 14 февруари е бил специален.

Прави впечатление, че Таня е летяла в бизнес класа – детайл, който не остана незабелязан от последователите ѝ. Освен безупречната ѝ визия, погледите прикова и чантата ѝ – модел на Louis Vuitton, който модните познавачи определят като последен писък на сезона.

Но най-голямата загадка остава компанията ѝ. Макар че на снимките няма ясно показан мъж до нея, кадрите говорят сами – някой определено стои зад обектива. Кой е тайнственият господин, който я снима първо на летището в София, а след това и в Берн? Близките до миската твърдят, че тя винаги е държала личния си живот далеч от светлините на прожекторите.

Припомняме, че преди време в публичното пространство се появиха слухове за евентуална нейна връзка с пловдивски ъндърграунд герой, но информацията така и остана непотвърдена и обвита в мистерия. И до днес няма нищо конкретно, а самата Таня предпочита да запази мълчание по темата.

Едно е сигурно – по снимките личи, че тя изглежда щастлива, спокойна и влюбена. Дали това е нова любов или просто романтично бягство от ежедневието – времето ще покаже.

Междувременно, от страницата ѝ в социалните мрежи стана ясно, че на 26 февруари Таня Стойчева ще бъде част от звездното жури на конкурса „Мис Планет“. Очаква се красавицата да блесне не само със стил, но и с безкомпромисен вкус при избора на новата носителка на короната.

Явно за Таня 2026-а започва с любов, лукс и още повече професионални върхове. А ние ще следим с интерес дали мистериозният мъж ще остане в сянка… или скоро ще излезе на светло.