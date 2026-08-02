Виктория охрани Рачков

Димитър Рачков му е отпуснал края и си хапва на корем.

Годеницата му Виктория обичала да го глези с вкусни ястия и малки удоволствия, а актьорът видимо е захвърлил суетата покрай щастливата си връзка.



Преди години, по време на връзката си с плеймейтката Анита Димитрова, Рачков беше доста по-стриктен към външния си вид. Тогава той редовно посещаваше фитнес, следеше формата си и успя да свали килограми, като демонстрираше по-вталена визия. Сега обаче актьорът е в другата крайност и е пуснал голям корем, стана видно от последните му снимки от рождения ден на фолк певеца Константин.

Според шеговити коментари на негови фенове, когато човек е добре обгрижван и щастлив, понякога кантарът също го показва. Дали промяната е резултат от любовта, или пък от нерви и напрежение, никой не знае, но видимо комикът изглежда много щастлив.





