По време на Мондиала 90 евро куверт за ресторанта на Краси Балъков https://hotarena.net/lubopitno/po-vreme-na-mondiala-90-evro-kuvert-za-restoranta-na-krasi-balakov HotArena.net

Четири евро за таратор и 37 за агнешки джолан. Така посреща клиенти ресторантът на футболната легенда Красимир Балъков, пише Ретро.

Заведението на Краси отвори врати с амбицията да съчетае добра кухня, футболна история и луксозна атмосфера, а днес мнозина го определят като едно то най-актуалните места за срещи на заможните софиянци. Заведението е и своеобразен музей на кариерата на Балъков.

Стартът беше испанска вечер по случай мача Испания - Кабо Верде, а за Франция - Сенегал заведението предложи френска кухня. Кувертът за специални вечери не е за всеки джоб. Той достига 90 евро на човек.