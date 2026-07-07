Цецо Тотото стана татко на момиче

„Любовта ни вече има малки ръчички и крачета. Добре дошла, Матеа!“, написа Мирела Николова, жената до актьора и бивш заместник-директор на Народния театър по времето на Мариус Донкин – Цветан Николов, пише България Днес. Двамата станаха родители на момиченце – Матеа.

Николов, който през лятото на 2018 г. с колата си отсече стълб на моста Чавдар след солидна почерпка се похвали, че най-сетне е намерил жената на живота си. Тя е красива млада брюнетка на име Мирела Николова. Двамата се запознават преди повече от две години и вече са горди родители.

Двойката вече обиколи половината свят, като дори заедно ходиха на мачове в Италия.

Това е втора сватба за актьора в рамките на три години. Първият път той се ожени за бившата секретарка на Боби Михайлов от БФС – Елена Боева, навръх 14 февруари. Красавицата от Ямбол му роди момиченце. За нея това бе втори брак, след като се раздели с футболиста на ЦСКА – Йордан Тодоров.

След катастрофата, в която той едва оцеля, беше съкратен от театъра и отнесе условна присъда, като се призна за виновен за инцидента. Той беше лишен и от правото да шофира за година и половина. С днешна дата всичко в живота му се е подредило.