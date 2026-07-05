Всичко за младия мъж до Алекс Сърчаджиева (СНИМКИ)

Алекс Сърчаджиева е забила много по-млад от нея колега. Това е най-пресният светски слух около популярната актриса и тв водеща. 7 години след смъртта на мъжа си Иван Ласкин тя разкри, че най-накрая е намерила нова любов. Говори, че човекът до 43-годишната звезда все още не е навлязъл в христовата възраст. Това, според слуховете, е младият Живко Сираков, завършил актьорско майсторство само преди 6 години.

Новата връзка, за която актрисата разкри със снимка преди десетина дни, всъщност не е съвсем нова, твърдят запознати. Двойката е заедно поне от година и това обяснява защо звездата за първи път пропусна да отбележи в социалните мрежи годишнината от смъртта на Ласкин на 6 януари и рождения му ден на 10 март. Явно по онова време тя вече е била с новия си мъж, когото към момента е показвала в социалните мрежи единствено в гръб.

Твърди се, че това е младият й колега Живко Сираков, който тепърва пробива с популярност. Най-известният проект, в който е участвал до момента, е сериалът на БНТ „Вина”. В него младежът изпълнява ролята на Пламен Харизанов (Харизанов младши) – приятел на главния герой, изигран от Владимир Зомбори, и син на един от местните крупни бизнесмени в историята – Харизанов, изигран от Веселин Калановски. Героят на Сираков е разглезено богато момче. Нещо подобно играе той и във филма „Привличане” с Луиза Григорова, Яна Маринова и Александър Сано. Към момента обаче се очаква да избухне в много по-амбициозен проект на български режисьор – биографична лента за легендарния състезател във Фолмула 1 Михаел Шумахер. Живко е получил ролята на самия Шумахер.

С Алекс той най-вероятно се е запознал в краткия период, през който е бил част от актьорския състав на Сатиричния театър, където тя работи на щат отдавна. Талантливият Живко попада там преди две години, но не изкарва дълго в трупата. Все пак снимката, с която Алекс огласи, че има мъж до себе си, е правена именно пред този театър. Явно Сираков (ако това наистина е той) продължава да влиза в сградата най-малкото заради актрисата, въпреки че вече не работи там.

Живко е учил актьорско майсторство в последния клас на Стефан Данаилов в НАТФИЗ. Той завършва театралната академия през 2020г. и все още не е празнувал 30-ия си рожден ден. Освен актьорски талант, има и музикален. Роден е в Смолян и на 12-годишна възраст започва да свири на тамбура в местно читалище. След година сменя този инструмент с електрическа китара, влиза в пънк банда, с която правят концерти, а по-късно създава и гимназиална група за тежък рок. До днес актьорът свири и дори преподава в една от популярните софийски школи за обучение на рок музиканти.

Ако слуховете се окажат верни и това действително е мъжът до Алекс, то тя е случила и на талантлив, и на трудолюбив партньор. Неговото име тепърва ще се чува във все по-големи и популярни проекти.