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POP-UP BAZAAR Fashion Experience постави нов стандарт за модни събития в България

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POP-UP BAZAAR Fashion Experience постави нов стандарт за модни събития в България

HotArena.net
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Галерия „Анел“ в София се превърна в сцена за едно от най-иновативните модни събития на сезона – POP-UP BAZAAR Fashion Experience, организирано от Мила Захариева собственик на International Fashion Connection Group (IFC Group).

За първи път в България форматът на традиционния поп-ъп базар беше надграден в цялостно fashion & art преживяване, което обедини на едно място дизайнерски брандове, модни ревюта, професионални фотосесии, музика на живо и художествена изложба.

Събитието е част от международната платформа Balkan Open Door – Fashion & Art, създадена от Мила Захариева с мисията да открива нови възможности за съвременните творци и да изгражда мостове между бизнеса, модата, изкуството и културния обмен.

В рамките на деня посетителите имаха възможност не само да разгледат и закупят дизайнерски колекции на специални цени, но и да преживеят модата по един нов и интерактивен начин.

Акцент в програмата бяха модните ревюта, които представиха актуалните колекции на участващите брандове. Гостите видяха моделите в движение, стилизирани и представени в реална среда, което им позволи да се докоснат по-близо до концепцията и идентичността на всеки дизайнер.

За първи път в рамките на подобен формат се проведоха и професионални fashion фотосесии с модели, облечени в колекциите на участващите брандове. Фотографът Владислав Маринов и видеографът Емил Колев заснеха специални визуални истории, които ще подкрепят комуникацията и позиционирането на дизайнерите и след края на събитието.

За невероятната музикална атмосфера се погрижи DJ Devora, която със своя сет превърна пространството в модерна fashion дестинация, съчетаваща стил, емоция и креативна енергия.

В синхрон с концепцията на Balkan Open Door – Fashion & Art, POP-UP BAZAAR Fashion Experience включи и изложбата „Състояния“ на художничката Ирина Иванова, представена в Галерия „Анел“ с куратор Моника Тошева. Творбите създадоха естествен диалог с модните колекции и превърнаха събитието в истинска среща между различните форми на изкуство.

Събитието потвърди тенденцията, че съвременната публика търси не просто възможност за пазаруване, а цялостно преживяване, което обединява естетика, култура, емоция и личен контакт с творците.

С POP-UP BAZAAR Fashion Experience International Fashion Connection Group поставя началото на нов формат за представяне на модни брандове в България – формат, който надхвърля традиционните граници между търговия, изкуство и културно съдържание.

Защото бъдещето на модата принадлежи на преживяванията, които свързват хора, идеи и творчество в едно общо пространство.

 

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17 Коментара

Бивш от МВР76

преди 27 минути

Ква "българка" е Гнусната и Чистокръвна МАНГАЛКА надеждо дойчева с Грознио и Увиснал Нос(типично циганска черта). Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Мангалката дойчева

преди 26 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Бивш от МВР76

преди 23 минути

Много често пазарувам от сайто "бутик милано". Използвайте гугъл. Продават брутално готини мъжки дрешки. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен и настоящ евангелист.

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Йешуа

преди 22 минути

https://boutiquemilano.bg/?gad_source=1&amp;gad_campaignid=23576619104&amp;gclid=CjwKCAjwpK3SBhASEiwAtV1SPKNtnhZ89h2EssqV4s8GpL9nYl0sxszCKQdPoLsC6LmEvwWmJlJ0yRoChmwQAvD_BwE

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Бивш от МВР76

преди 19 минути

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла Българка с главни букви. Откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Бивш от МВР76

преди 19 минути

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла Българка с главни букви. Откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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17.05.1976г.

преди 18 минути

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла Българка с главни букви. Откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Бивш от МВР76

преди 18 минути

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла Българка с главни букви. Откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Бивш от МВР76

преди 18 минути

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла Българка с главни букви. Откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Бивш от МВР76

преди 18 минути

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла Българка с главни букви. Откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Бивш от МВР76

преди 18 минути

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла Българка с главни букви. Откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Бивш от МВР76

преди 17 минути

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла Българка с главни букви. Откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Бивш от МВР76

преди 17 минути

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла Българка с главни букви. Откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Бивш от МВР76

преди 17 минути

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла Българка с главни букви. Откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Бивш от МВР76

преди 17 минути

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла Българка с главни букви. Откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Бивш от МВР76

преди 16 минути

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла Българка с главни букви. Откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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17.05.1976г.

преди 16 минути

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла Българка с главни букви. Откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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