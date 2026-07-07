POP-UP BAZAAR Fashion Experience постави нов стандарт за модни събития в България

Галерия „Анел“ в София се превърна в сцена за едно от най-иновативните модни събития на сезона – POP-UP BAZAAR Fashion Experience, организирано от Мила Захариева собственик на International Fashion Connection Group (IFC Group).

За първи път в България форматът на традиционния поп-ъп базар беше надграден в цялостно fashion & art преживяване, което обедини на едно място дизайнерски брандове, модни ревюта, професионални фотосесии, музика на живо и художествена изложба.

Събитието е част от международната платформа Balkan Open Door – Fashion & Art, създадена от Мила Захариева с мисията да открива нови възможности за съвременните творци и да изгражда мостове между бизнеса, модата, изкуството и културния обмен.

В рамките на деня посетителите имаха възможност не само да разгледат и закупят дизайнерски колекции на специални цени, но и да преживеят модата по един нов и интерактивен начин.

Акцент в програмата бяха модните ревюта, които представиха актуалните колекции на участващите брандове. Гостите видяха моделите в движение, стилизирани и представени в реална среда, което им позволи да се докоснат по-близо до концепцията и идентичността на всеки дизайнер.

За първи път в рамките на подобен формат се проведоха и професионални fashion фотосесии с модели, облечени в колекциите на участващите брандове. Фотографът Владислав Маринов и видеографът Емил Колев заснеха специални визуални истории, които ще подкрепят комуникацията и позиционирането на дизайнерите и след края на събитието.

За невероятната музикална атмосфера се погрижи DJ Devora, която със своя сет превърна пространството в модерна fashion дестинация, съчетаваща стил, емоция и креативна енергия.

В синхрон с концепцията на Balkan Open Door – Fashion & Art, POP-UP BAZAAR Fashion Experience включи и изложбата „Състояния“ на художничката Ирина Иванова, представена в Галерия „Анел“ с куратор Моника Тошева. Творбите създадоха естествен диалог с модните колекции и превърнаха събитието в истинска среща между различните форми на изкуство.

Събитието потвърди тенденцията, че съвременната публика търси не просто възможност за пазаруване, а цялостно преживяване, което обединява естетика, култура, емоция и личен контакт с творците.

С POP-UP BAZAAR Fashion Experience International Fashion Connection Group поставя началото на нов формат за представяне на модни брандове в България – формат, който надхвърля традиционните граници между търговия, изкуство и културно съдържание.

Защото бъдещето на модата принадлежи на преживяванията, които свързват хора, идеи и творчество в едно общо пространство.