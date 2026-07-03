Емрах смени Реал с Англия

Емрах Стораро винаги е бил привърженик на испанския футбол и най-вече на Реал - Мадрид, но този път реши да подкрепи Англия по време на участие. Британската група Duran Duran пък от своя страна реши да следи мача на националите си, въпреки че беше на сцената пред феновете в София.

Участие

В момента по-малкият син на Стораро – Емрах, се намира в морския курортен град Созопол, където включително и тази вечер има участие. Два дни по-рано обаче, на друг негов взривяващ купон, той излезе на сцената с фланелка на националния отбор по футбол на Англия, който в този момент водеше мача си с ДР Конго. И не само това, явно Емрах бе избрал фланелка с номер 10, който в момента носи Джуд Белингам. На пръв поглед няма нищо странно в това, но запознатите знаят, че младият Стораро е фен на испанския футбол и по-точно – на Реал – Мадрид, като често с Тони и Фики Стораро посещават техни мачове в столицата. Явно просто в случая е решил да подкрепи британците в техния двубой, защото такава любов трудно се забравя.

Концерт

По същото време в София се проведе концертът на британската група Duran Duran в „Арена 8888 София“ – 20 години след първото им гостуване у нас. „Тук, в България, нещата се подобряват“, каза вокалистът, докато гледаше препълнената с фенове зала. Но може би един от най-забавните и запомнящи се моменти бе, че групата следеше резултата от мача дори да пее пред верните си почитатели. По време на концерта Ле Бон няколко пъти следеше развитието на футболния мач на Англия на световното първенство, като споделяше резултата с публиката и призна с усмивка: „Англия е в сърцето ми“. След поредната добра новина той добави: „Дори да загубим, това няма да ни попречи да направим шоуто, което заслужавате. Но ако спечелим, ще бъде още по-хубаво“.