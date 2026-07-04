Събков следи Трифонова с приложение

Любовта между Десислава Трифонова и Илиян Събков не е останала в телевизионното студио. Месеци след края на „Хелс Китчън“ двамата продължават да са неразделни, живеят заедно в Поморие и вече градят общо бъдеще както в личен, така и в професионален план.



Любовта невинаги идва в точния момент, а понякога се появява тогава, когато човек най-малко я очаква. Именно това се случва и с Десислава и Илиян, които откровено разказаха за трудните решения, през които са преминали, за реакциите на семействата си и за пътя към новото си начало. Десислава признава, че отношенията й с бившия й мъж Елвин са били изчерпани много преди двамата да осъзнаят това. „С Елвин отношенията ни явно са били приключили много по-рано. Просто не сме го осъзнавали и двамата. Бяхме свикнали с общия живот, с рутината и в един момент това просто беше останало между нас“, споделя тя.

По думите й влизането в „Хелс Китчън“ се е превърнало в своеобразен катализатор, който й е помогнал да погледне на живота си отстрани. „Когато влязох в предаването, той по никакъв начин не ми липсваше. Тогава осъзнах, че съм свикнала да живея с този човек, но нямам нужда да бъда с него. Още тогава реших, че след края на предаването ще прекратя отношенията ни“, откровена е Десислава.



Въпреки трудното решение, тя е убедена, че за децата най-важно е родителите им да бъдат щастливи. „По-добре децата да имат двама щастливи, макар и разделени родители, отколкото двама нещастни хора, които остават заедно“, категорична е тя.



Оказва се, че и Илиян е влязъл в предаването непосредствено след края на дългогодишна връзка. Само десет дни преди началото на формата той се разделя с жената, с която е живял 6 години в Швейцария. „Имахме много хубав живот заедно, но винаги е имало проблеми, които аз просто капсулирах в себе си, за да запазя това, което сме изградили. В един момент тази къща от карти рухна“, признавава той. Според Илиян участието му в предаването го е накарало да преосмисли не само личния си живот, но и начина, по който се представя пред хората. „Когато видях себе си отстрани, осъзнах, че този образ не съм аз. Реших, че искам да бъда просто себе си – един 28-годишен мъж, а не персонаж“, казва той. Любовта между двамата се ражда доста бързо.



„Когато започнахме да общуваме, изобщо не съм мислил, че между нас може да има нещо. Просто бях себе си“, споделя Илиян. А Десислава признава, че не може да посочи конкретна причина, заради която се е влюбила. „Не мога да кажа какво точно ми хареса в него. Просто исках постоянно да бъда около него. Чувствах се добре и спокойно“, казва тя. След края на предаването двамата са изправени пред още едно предизвикателство – реакцията на близките си.

„Нашите винаги са подкрепяли решенията ми. Единственото, което ги нарани, беше, че всичко се случи публично и по телевизията“, признава Десислава. Семейството на Илиян също приема новината трудно, но с времето разбира избора му. „Майка ми ме попита дали съм готов да поема отговорността за две деца. Това беше най-важният въпрос“, разказва той.



Днес двамата не крият, че гледат уверено към бъдещето и вярват, че най-важното в една връзка са искреността, уважението и готовността да поемеш отговорност за хората, които обичаш. „Човек трябва да бъде абсолютно себе си. Само тогава може да намери това, което наистина е предназначено за него“, убеден е Илиян, който сам е настоял да се срещне с бившия мъж на Десислава – Елвин.

„Просто му казах, че искам да се запознаем и да изпием едно кафе заедно. Исках да му се извиня за цялата ситуация и да му кажа, че прекарвам време с децата. Ако има някакъв специален подход към възпитанието, който той държи да бъде следван, бих искал и аз да го спазвам. Ако пък той не желае да участвам във възпитанието на децата, бих уважил това решение и бих се отдръпнал. За мен беше важно той да е спокоен от факта, че прекарвам време с децата. Ако бях на негово място, със сигурност бих искал да знам с какъв човек общуват моите деца – дали е добър човек, дали се държи адекватно, дали не обижда, не псува и не тормози майка им. Децата трябва да растат в хармония. Именно затова искахме да поговорим“ – споделя готвачът.

За Илиян ролята на доведен родител идва напълно естествено. Той не крие, че ежедневието с децата вече е неизменна част от живота му и дори му носи удоволствие. „Събуждаме се, караме децата на детска градина, след това ги взимаме. Честно казано, много ми харесва тази рутина“, признава Събков.

По думите му общуването с децата никога не е било предизвикателство, въпреки че понякога има и по-трудни моменти. „Има ситуации, в които Катрин не е в настроение, но по някакъв начин успявам да я разбера и да се справя с емоциите й. Успявам да вляза в тази роля и да приема всичко много естествено“, разказва Илиян. Десислава също признава, че дъщеря й бързо е приела новия човек в живота им. „Тя много го търси. Постоянно пита за него и иска да е около него“, споделя блондинката. Според двойката именно отношението към децата е най-важният показател за това дали една връзка има бъдеще. „Когато някой се държи добре с едно дете, то няма как да не го приеме. Децата усещат много добре кой е искрен с тях“, убедена е Десислава.



Двамата коментират и темата за евентуално общо дете. Макар да смятат, че все още не е настъпил точният момент, и двамата признават, че гледат в тази посока. „С най-голямо удоволствие бих искал да имам дете. Аз задължително искам да бъда родител и да изпитам това щастие“, казва Илиян. Той обаче подчертава, че приема напълно децата на Десислава и никога не ги е възприемал като пречка. „Приемам децата като свои. Но бих искал един ден да имаме и наша рожба, която по някакъв начин да завърши цялата картина. Разбира се, времето ще покаже кога ще се случи това“, споделя той.



Въпреки че не бързат с големите решения, двамата са убедени, че най-важното е семейството да продължи да се развива спокойно и естествено. „Най-хубавите неща се случват, когато не ги насилваш“, убедени са двамата.

Днес работят рамо до рамо в семейния ресторант на нейните родители в Поморие. След участието си в „Хелс Китчън“ те вече са започнали да правят промени в заведението, като амбицията им е постепенно да поемат изцяло управлението му. „Направихме ново меню и вкарахме нови предложения. Идеята е постепенно да променим концепцията и в един момент изцяло да поемем ресторанта“, разкрива Деси.



Колко здравословно е партньорите да следят местоположението си чрез мобилни приложения? И къде е границата между загрижеността и контрола? Именно тези въпроси предизвикаха една от най-искрените части от разговора между Десислава и Илиян. Двамата не крият, че използват приложения за споделяне на локация, но признават, че понякога това може да доведе и до сериозни недоразумения. Повод за подобна ситуация става опитът на Десислава да организира изненада за рождения ден на Илиян. Вместо романтичен жест обаче, историята едва не завършва със скандал.

„Тръгнах от Стара Загора към Пловдив, за да го изненадам за рождения му ден. Бях организирала всичко с майка му и с най-добрия му приятел“, разказва Десислава. Докато тя пътувала, Илиян забелязал чрез приложението, че приятелката му се движи в посока, която не очаквал. „Отварям приложението и виждам, че тръгва от Стара Загора в съвсем друга посока. Звъня й, а тя не ми вдига. Тогава откачих малко“, признава той.



Ситуацията бързо ескалирала. „Започнах да й звъня с видеоразговори и да я питам: „Къде си? С кого си? Сама ли си?'“, разказва Илиян. В крайна сметка той стига дотам да изпрати съобщение, че връзката им е приключила, без дори да подозира, че всъщност го очаква изненада за рождения ден. Самият Илиян днес гледа с чувство за хумор на случката, но признава, че тогава е реагирал импулсивно. „Какво съм си мислил? Каквото може да си помисли всеки един токсичен тип“, казва той с усмивка.



Темата за токсичността във връзките също не остава подмината. Двамата откровено признават, че невинаги всичко помежду им е идеално. „Трябва да има една известна нотка токсичност. То е като киселината в салатата - не може всичко да е само сладко“, шегува се Илиян.



„Този пич е много токсик“, „До година са приключили“, „Да бяга момичето от този“ - подобни коментари заляха социалните мрежи след признанията на Илиян за ревността и следенето чрез приложения за локация. Мнозина определиха поведението му като класически пример за токсична ревност, при която желанието за близост постепенно се превръща в контрол. Според психолозите именно прекомерното следене, постоянните проверки и нуждата партньорът непрекъснато да доказва къде е и с кого е, са сред първите предупредителни сигнали за нездравословна връзка.



„На девойката й е смешно, защото са в началото на отношенията. После няма да й е толкова забавно“, пише потребител в социалните мрежи. Други са още по-категорични: „Няма такава простотия. До една година са приключили, бас хващам!“ Разбира се, всяка връзка преминава през периоди на несигурност и ревност. Важното обаче е дали партньорите успяват да разговарят открито за проблемите си и да поставят ясни граници. Припомняме, че любовта между него и Десислава пламна по време на участието им в „Хелс Китчън“, когато тя все още беше във връзка с бащата на децата си Елвин. Любовта им бе сред най-коментираните теми в любовното риалити. Двамата са едва от няколко месеца заедно, но Събков вече е проявил своята токсичност, предстои да видим колко ще издържи любовта им.

