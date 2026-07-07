Банка прецаква баба за 71 млн. стари пари

Дело срещу италианската централна банка завежда възрастна пенсионерка в международен съд. Причината 96 годишната жителка на Генуа да са търси правата в Страсбург е банална - отказват да й дадат евро. Шест години жената на преклонна възраст се мъчи да обмени 71 милиона италиански лири безуспешно. През 2020 дамата, чието име не се споменава поради чувствителната тема намира парите в старинен бюфет, пише България Днес.

Предполага, че мъжът й ги е скътал за черни дни, но не е успял да й каже, преди да си отиде скоропостижно От друга страна, сумата, равняваща се на 36 хиляди евро, е подозрително голяма, че да забравиш да я споменеш. Разбира се, покойният дядо може да е казал не жена си, пък тя да не помни заради възрастта си. Докато е затворена заради короната, бабата тършува по шкафовете и попада на много ценната находка. Но при въвеждането на еврото през 2002 г. централната банка дава срок за обмяна на старите пари до 28 февруари 2012 и нито ден повече. Парите са намерени много след изтичането на срока.

Предвид обстоятелствата след 10-годишния срок да се прилага от датата на намирането на сумата - т.е. обмяната да е възможна до 2030 г. Не оспорваме постановлението, а конкретния случай заявяват за медиите Стефано Роси и Алесандро Романо, мастити генуезки адвокати.

След като минават през местните съдилища, те подготвят документите за Страсбург. Освен всичко останало случаят с възрастната жена става повод за вицове. Генуезците са популярни със своята спестовност, че и стиснатост. Все едно да се опиташ да завлечеш с 36 хиляди евро габровец.