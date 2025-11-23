Съседка кърмила Георги Блажев, обяви изненадващо самият той в ефира на предаването „На кафе”, в което е сред панелистите. Т.нар. писател сподели за този момент от израстването си покрай тема за чужденка, която кърмила дъщеря си до 6-тата й година.

Георги Блажев заяви, че през 90-те поне било горе-долу прието деца да бъдат кърмени и от други жени, а не само от майките си. Панелистът бил шокиран, като разбрал. Майка му била разказала, че родила по едно и също време със своя съседка в град Свищов, в който тогава живеели. „И майка ми, когато не е можела да кърми или имала някаква работа, ме е давала на съседката. И аз съм кърмен от някаква непозната жена. Т.е. първата жена, чужда, чийто гърди аз съм използвал, дори не й знам името”, сподели Георги Блажев.

Историята му подсети Александра Богданска за друга. Моделката гостува в панела заедно с актьора Башар Рахал, с когото бяха водещи на риалитито „Биг Брадър”. „Само искам да ви кажа, че имам позната, която правеше палачинки от собствената й кърма и му слагаше в млякото”, сподели Алекс, вероятно имайки предвид, че добавката е била към кафето.

Дискусията се разви и беше изтъкнато, че едно време в случаите като на Блажев се казвало, че е „млечен брат” на децата на кърмещата жена. Водещата Гала и останалите панелисти даже се сетиха, че оперните певци Лучано Павароти и Мирела Френи, които си партнирали в „Бохеми”, имали обща дойка. „Абе не е нормално да съм смукал... жена, която аз дори не познавам. Потърсете ме, да се запознаем. Аз съм всичко, което съм, заради вас. Аз държа кариерата си на вас, а не ви познавам!”, разпали се Блажев.