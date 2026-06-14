Стоян от „Ергенът” се обяви за будител

Стоян Димов, по-известен като Чикименто от последния сезон на „Ергенът“, продължава да обикаля предавания и подкасти, в които да коментира отношенията си с Илияна. Ексцентричния гологлавец заяви, че по принцип тя не е човекът, който би харесал, и дори постави под съмнение дали изобщо е бил влюбен в нея в истинския смисъл на думата, видя „Уикенд”.

„По принцип Иляна е човек, когото аз не бих харесал. Не знам дали съм бил влюбен в истинския смисъл на тази дума“, каза Стоян. Той отправи и критики към поведението на бившата си половинка, като я обвини в неадекватна реакция и дори предположи, че тя все още изпитва чувства към него.

Думите му обаче не останаха без отзвук. Напротив – коментарите в интернет буквално го заляха. Мнозина се запитаха защо тогава е решил отново да се върне при Илияна в Шри Ланка, ако твърди, че тя не е неговият тип жена. „Е що се върна тогаз пак в Шри Ланка като не я харесваш? Какви ги дрънкаш, и ти не знаеш“, гласи един от най-харесваните коментари.

Други потребители поставиха под въпрос поведението му след края на връзката. Според тях един истински мъж не би говорил публично за личните си отношения и не би коментирал чувствата на бившата си партньорка. „Да си мъж означава да запазиш достойнството на жената и своето. Да не говориш за нея и да мислиш повече, отколкото говориш“, пише възмутена зрителка.

Не липсват и обвинения, че Стоян използва всяка възможност за медийно внимание. „Този ще обиколи всички подкасти и предавания, за да се оплаче и да трупа известност“, коментират потребители. Някои дори определят постоянните му публични изяви като опит да остане в светлината на прожекторите след края на риалити формата.

Особено силна реакция предизвика и фактът, че Стоян сам се определи като „будител“. Това сравнение беше посрещнато с масово неодобрение. „Това куку вярно ли се определи за будител?“, „Стоянчо, с цялото ми уважение, ама си минал покрай будителите“, са само част от ироничните реплики.

Част от аудиторията изрази и съмнения относно искреността на думите му. „Два подкаста с него съм се опитвала да гледам и двата пъти не можах да го издържа. Като го видя как непрекъснато гледа встрани, докато говори, нямам съмнение колко лъже“, пише потребителка.

„Много се разграничавам от такива селски вечеринки по телевизията. По принцип смятах Илияна за доста по-интелигентен човек и над нещата. Това беше много неподходяща и неадекватна постъпка от нейна страна” – нахули я Стоян, който явно ходи по предавания само за да плюе по бившата си и да трупа известност.