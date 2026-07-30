Любо Ганев от Чикаго: Готови сме за "Евроволей"

"Много отдавна сме готови с домакинството ни за предстоящото Евопейско първенство по волейбол за мъже - "Евроволей 2026", което ще се проведе от 28 август до 13 септември т.г. Вече 6-7 месеца работим по него и всичко е свършено". Това каза президентът на българската федерация по волейбол Любо Ганев.

България е един от четирите съдомакина на турнира заедно с Румъния, Финландия и Италия. Всички мачове на родна земя заедно с осминафиналите и четвъртфиналите ще се играят в зала "Арена 8888", пише България Днес.