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Любо Ганев от Чикаго: Готови сме за "Евроволей"

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Любо Ганев от Чикаго: Готови сме за "Евроволей"

HotArena.net
56

"Много отдавна сме готови с домакинството ни за предстоящото Евопейско първенство по волейбол за мъже - "Евроволей 2026", което ще се проведе от 28 август до 13 септември т.г. Вече 6-7 месеца работим по него и всичко е свършено". Това каза президентът на българската федерация по волейбол Любо Ганев. 

България е един от четирите съдомакина на турнира заедно с Румъния, Финландия и Италия. Всички мачове на родна земя заедно с осминафиналите и четвъртфиналите ще се играят в зала "Арена 8888", пише България Днес.

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