Таня Стойчева придаде престиж и блясък на „Супермодел Пловдив 2026“

Пловдив отново доказа, че е град с усет към красотата, стила и модерния дух. На 22 януари 2026 г. в града под тепетата се събраха мода, амбиция и блясък в рамките на престижния конкурс „Супермодел Пловдив 2026“, организиран и представен от Мисис „Планет“ – харизматичната Манита Вартан. Луксозната атмосфера на хитов ресторант се превърна в сцена, на която се раждат нови имена в модата.

Сред най-ярките акценти на вечерта бе присъствието на пловдивчанката Таня Стойчева – носителка на титли от няколко международни конкурса за красота и доказано име на родната и световната сцена. Със своята харизма, класа и богат опит, тя зае достойно място в журито на конкурса редом до утвърдени носителки на титли, PR експерти и журналисти, придавайки допълнителна тежест и престиж на събитието.

Таня Стойчева впечатли не само с изящната си визия, но и с професионалното си отношение към всяка от участничките. Нейната оценка бе базирана не просто на външната красота, а на цялостното присъствие, увереността и личната история – качества, които самата тя олицетворява. Присъствието ѝ в журито бе ясен знак, че „Супермодел Пловдив“ залага на реални стандарти, международен опит и истински авторитети в света на красотата.

Конкурсът събра 17 финалисти от цяла България – жени и мъже с впечатляващи биографии и силно присъствие. Надпреварата премина в три кръга, като участниците бяха представени с лични истории, а финалният кръг включваше лично интервю пред публиката– момент, който разкри интелекта, характера и автентичността на всеки финалист.

„Супермодел Пловдив 2026“ се утвърди като събитие с класа, а участието на личности като Таня Стойчева доказа, че когато красотата срещне опита и авторитета, резултатът е вдъхновение.