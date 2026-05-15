Ваня Богданова: Как да „хакнем“ мозъка си и да променим живота си за секунди

На 30 април и 2 май в София Ваня Богданова проведе две специални събития, посветени на темата за мозъка, мисълта и вътрешната трансформация. Пред пълни зали тя представи своята концепция за това как можем да „хакнем“ собствения си мозък само за няколко секунди и да променим начина, по който мислим, чувстваме и живеем.

Събитията бяха организирани като специални private events – лични срещи с хора, търсещи повече яснота, осъзнатост и разбиране за самите себе си.

„Много се радвам, че си днес пред нашата аудитория. Разкажи ни първо малко повече за себе си – коя си и с какво се занимаваш?“

С усмивка Ваня започна да говори за невронауката – сферата, на която е посветила последните години от живота си.

„Това е една от най-сложните науки в света, защото съчетава в себе си всички останали. Невронауката изучава нервната система, но и начина, по който възприемаме света, как мозъкът обработва информацията и как това влияе на тялото ни – защо се разболяваме, как се възстановяваме и какво стои зад всяка наша мисъл.“

Тя разказа, че интересът ѝ към темата започва още през 2018 година, след представяне на книга на Мадлен Алгафари, посветена на психосоматиката.

„Завършила съм човешки ресурси и бизнес психология, така че психологията винаги е била част от живота ми. Исках да стана хирург, но когато разбрах, че няма да мога да правя дисекции на мозък, реших, че мога да правя дисекция на душата.“

Именно тогава започва нейното търсене на отговорите – как се ражда мисълта, защо мозъкът избира определени реакции и как можем съзнателно да влияем на процесите в себе си.

„Мозъкът обработва всичко, което ни се случва, за между 10 и 20 милисекунди, а чак след това се появява мисълта. Тоест мозъкът вече знае какво ще помислим, преди самите ние да го осъзнаем. Ако не познаваме този процес, нямаме контрол над него.“

По време на събитията Ваня демонстрира няколко практики за „хакване“ на мозъка – техники, които според нея могат само за секунди да променят вътрешното ни състояние.

„Ще покажа как човек може за 5 до 10 секунди да пренастрои мисълта си и да започне деня си по съвсем различен начин. Не става дума просто за позитивно мислене, а за хигиена на мисълта.“

Разговорите преминаха естествено и истински – за страха от промяната, за това как мозъкът често избира познатото, дори когато ни наранява, и защо толкова хора живеят в миналото вместо в настоящето.

„Мозъкът обича познатото. Дори да е болезнено, той го избира, защото му е сигурно. Именно затова толкова често саботираме себе си.“

В края на вечерите Ваня сподели, че освен обучения, работи и индивидуално с хора.

„Имам много случаи, в които само след една среща човек започва да вижда живота си по различен начин. Това е процес, но когато знаеш как работи мозъкът, започваш да разбираш и себе си.“