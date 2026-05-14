ШОКОВ ОБРАТ в Ергенът! Връщат Стоян от Истанбул обратно в Шри Ланка! (СПОЙЛЕР ВИДЕО)

На абсолютен прецедент в историята на „Ергенът“ ще станат свидетели зрители на романтичното предаване. Стоян Димов ще бъде върнат по спешност обратно в Шри Ланка – само няколко часа след като е излетял със самолета за България. Това научи първи Intrigi.bg.

Според спойлерите, на които попаднахме, Илияна рязко променя решението си да остане с Георги Гатев и разбира по трудния начин, че през цялото време е била влюбена в Стоян. „Страхувах се да дам воля на емоциите си, за да не бъда наранена. На Церемонията на жълтата роза избрах логиката и дадох розата на Гатев. Още на следващата сутрин осъзнах с категоричност, че това е било грешка“, заключва през сълзи Илияна.

След като излива болката си пред продуцента Ники Николов, той взима решение да се свърже със Стоян, който каца в Истанбул, за да чака следващия полет за България.

„Свързах се със Стоян и му предадох твоето видео съобщение, в което го молиш да се върне обратно в Шри Ланка. Какво е неговото решение обаче ще ти кажа утре“, разкри Николов пред Илияна, допълвайки, че е редно тя да говори първо с Гатев.

В крайна сметка Илияна признава на оператора, че е влюбена в Стоян и е взела грешно решение на Церемонията на жълтата роза. Очаквано, Гатев реагира зле и видимо разочарован посича Илияна с думите: „Аз искам силна жена до себе си, жена, която знае какво иска, а не объркан човек, който всеки ден си сменя мнението. Радвам се все пак, че това се случва сега“.

Дали Стоян ще хване самолета за Шри Ланка? Отговорът, който Intrigi.bg научи, е положителен. Уви, към днешна дата Илияна и Стоян не са заедно...