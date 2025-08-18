Варненската опера с първа постановка за България на "Русалка" от Дворжак

Държавна опера Варна поставя за първи път в 78-годишната си история операта „Русалка“ от Антонин Дворжак. Премиерата е на 20 август, в рамките на 16-ото издание на фестивала Опера в Летния театър. В главните роли на Русалка и Принца ще влязат световноизвестното ни сопрано Красимира Стоянова и тенорът от австрийско-австралийски произход Жерар Шнайдер. Спектакъла ще дирижира маестро Павел Балев, а режисьор е Сребрина Соколова.

„Русалка“ от Антонин Дворжак, най-често изпълняваното чешко музикално-сценично произведение, е определяна от самия композитор като „лирична приказка за трагедията на влюбената в човешко същество русалка”. Дворжак насища своята „Русалка“ с поетичност, нежност и мелодично богатство, извиращо от дълбините на чешкия фоклор.

Най-големите очаквания за варненската премиера на „Русалка“ от Дворжак са свързани с появата на примата Красимира Стоянова в главната роля. Сред оперния елит звездното българско сопрано има славата на най-добрата Русалка. Жерар Шнайдер, който ще ѝ партнира на сцената, е признат за един от най-добрите интерпретатори на партията на Принца в света, а творбите на Дворжак са с централно място в теноровия му репертоар. В ролята на Водния дух ще дебютира големият български бас със световна кариера Петър Найденов.

„Русалка" с Красимира Стоянова трябва да бъде чута и преживяна!“, казва маестро Павел Балев, който вече е дирижирал творбата извън България, но сега ще я дирижира за пръв път в родината. Диригент със световна репутация и впечатляваща международна кариера, от 2022 г. Балев е генерален музикален директор на Театър Нордхаузен, главен диригент на Опера Лимож, а също така постоянен гост-диригент в Баден-Баден и Държавна опера Варна. Предстои му да заеме и поста музикален директор на Академията на Националния оркестър в Кан (2026–2028).

За режисьора Сребрина Соколова операта на Дворжак не е просто романтична приказка за невъзможната любов, а философски размисъл за границите между естественото и изкуственото, между човека и света, който той се опитва да подчини. Визуалният артист, автор на сценографията и прожекционния мапинг, Петко Танчев изгражда многопластово сценично пространство, като комбинира абстрактни визии и архивни кадри, създава водна повърхност от огледален материал и гора от вертикални елементи. Костюмите на художничката Ася Стоименова са феерични и приказни, а хореографията на Надя Димокова подсилва емоцията на сюжета и музиката. Отличният постановъчен екип и впечатляващият солистичен състав са гаранция за първокласно музикално изживяване с премиерата на тази морска опера в морската ни столица.