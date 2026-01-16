Венета Райкова дава съвети за жени в менопауза

Венета дава съвети в социалните мрежи как жените да поддържат младостта си, като подчертава, че тайната не е в диетите, а в енергията на клетките, хормоналния баланс и мозък, който работи без кофеин, пише Ретро.

Според нея, когато човек е енергийно чист, нито храната, нито възрастта имат значение. Най-стряскащите й твърдения обаче са, че 80% от болестите се дължат на магии. Според нея, когато защитите на организма са свалени, енергията започва да изтича.

В публикациите си Райкова описва подробно различни видове магии. Тя настоява, че това е част от живота на много хора, дори и на онези, които не вярват.