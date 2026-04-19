Виктор от „Капките” става писател

Виктор Тодоров – чернокожият участник в Сезона Слънце на „Като две капки вода”, ще търси изява и на писателското поприще. Израсналият в приют певец иска да разкаже в книга за нелекото си детство и пробива си в шоубизнеса.

„В миналото си съм се сблъскал с какви ли не трудности, но все съм успявал да се справя. Оцелял съм и съм продължил напред. С автобиографичното томче, което възнамерявам да подготвя за печат, ще вдъхновя хората да не се отказват от мечтите си”, сподели пред „Уикенд” талантът с български и зимбабвийски корени. След което допълни, че в „Капките” дава всичко от себе, за да радва публиката с имитациите си. В момента той е на 6-о място във временното класиране, но не губи надежда, че ще стопи разликата с лидерите.