Волейболистът Гоцев работи за бебе

За предстояща секс-ваканция се готви капитанът на волейболния „Левски“ Светослав Гоцев. 35-годишният блокировач стана шампион със „сините“ за трета поредна година, след което обяви край на славната си спортна кариера. Той и съпругата му Магдалена вече мислят за предстоящата романтична почивка в чужбина, на която ще работят за второ дете, издават близки до семейството. Бившият национал на България стана баща на момиченце преди 3 години. Тя носи името Зарина и вече мечтае да стане кака на братче или сестриче.

Гоцев и половинката му се ожениха през лятото на 2021 г. на стилна церемония в Поморие, а сред гостите бе по-голямата част от националния отбор по волейбол. След това Светльо и Маги изкараха меден месец на Сейшелските острови. Засега не е ясно кое местенце са избрали за почивката си това лято. Съпругата и щерката на волейболиста бяха плътно до него при успеха с 3:2 срещу „Нефтохимик“ в Бургас, след който „Левски“ вдигна титлата.

"Искам от сърце да изразя благодарността си към всички фенове за непрекъснатата подкрепа във всеки миг! Вие сте съществена част от всичко, което успях да постигна. За мен е истинска чест и отговорност да бъда част от този отбор. „Левски“ не е просто клуб - това е идея и принадлежност която ще нося в сърцето си завинаги!“, сподели прочувствено Гоцев. Централният блокировач, роден в град Брезник, направи успешна кариера във Франция, Германия, Италия, Иран и Русия, със „сините“ той спечели 7 трофея за 5 сезона. От клуба го дариха със специална фланелка след триумфа в Бургас, пише България Днес.