V:rgo събра хиляди пред НДК

Рапърът V:rgo представи юбилейния си албум "Sauce kid 4" с вход свободен пред НДК, пише Телеграф. Събитието продължи около 4 часа, а студеното време не попречи на над 7 хиляди души да се насладят на музиката.

"Мислех си, че ще дойдат 200-300 човека, а маниаците пътували от цял свят и направихме революция", сподели той видимо развълнуван. Публиката беше колоритна - имаше малки деца, родители и преобладващите младежи.

Въпреки че мероприятието започна в късния следобед, певецът излезе на сцената чак вечерта, защото отдели повече от два часа, за да се види поотделно със свои фенове, да подпише дискове и да се снима.

