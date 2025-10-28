Зуека нарисува как царица съгрешава с бик (ВИДЕО)

Васил Василев-Зуека се захвана да рисува как митична царица съгрешава с бик заради алчността на съпруга си.

И изобрази една от най-драматичните сцени от гръцката митология, като цялото предание събра само в една картина.

Минос

„Големият грях на цар Минос е към неговата собствена Пасифея, към жена му, разказва 3 у е к а . Става въпрос за раждането на Минотавъра. Както знаем от старогръцката митология, бог Посейдон праща на царя на Крит Минос гигантски бял бик, който бил най-красивото животно от рода си. Минос попитал Посейдон дали ще стане цар на Крит и като положителен отговор се появил белият бик от водите на морето. Но условието било, като стане цар, Минос да принесе в жертва на Посейдон бика. Царят обаче си запазил красивото животно, а принесъл друг бик (в някои от версиите е направил говедо от дърво) с идеята могъщият повелител на моретата да не забележи измамата. Богът обаче научил това и се разгневил. Тогава изпратил лудост на жената на Минос, Пасифея, която се влюбила в бика и забременяла от него. Така се появил митичният Минотавър -същество с глава на бик и могъщо човешко тяло. За да го скрие, Минос построил лабиринта под двореца си. А на всеки девет години атиняните трябвало да изпращат като дарове на бика 7 момци и девойки, които той изяждал. Но Тезей успял да победи чудовището с помощта на Ариадна, сестрата на Минотавъра, която му дала прочутата нишка. Разбира се, митът има различни версии.

Освен митологични теми Зуека показва, че доста се интересува и от литературната класика.

Дон Кихот е от любимите образи в неговото творчество. Художникът обича да рисува и по философски теми, като свойски и с характерния плам, който може само един много добър драматичен актьор да изобрази, сочи и един от размислите си - „Огради“. За него те са символ на несвободата. Изобразява и различни съновидения. Обича да изобразява всякакви клоуни и приказни циркови персонажи. А напоследък вкарва и изкуствен интелект при представянето на картините си в нета.