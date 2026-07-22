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Вселин Маринов прати своя певица в "Гласът на България"

https://hotarena.net/lubopitno/vselin-marinov-prati-svoya-pevica-v-glasat-na-balgariya HotArena.net
HotArena.net
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Вселин Маринов прати своя певица в "Гласът на България"

HotArena.net
63

Сред участниците в новия сезон на "Гласът на България" ще се появи певица, която вече години наред дели сцената с един от най-обичаните български изпълнители - Веселин Маринов.

Емилия Маринова е част от музикалния екип на певеца и участва в едни от най-големите концерти. Освен това тя има успешна собсвтена кариера. Основател е на вокална школа, а през годините е работила и с имена като Стефан Вълдобрев, Стефан Димов.

Сега обаче е решила да се бори за собствено място под светлините на прожекторите. 

 

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