Вселин Маринов прати своя певица в "Гласът на България"

Сред участниците в новия сезон на "Гласът на България" ще се появи певица, която вече години наред дели сцената с един от най-обичаните български изпълнители - Веселин Маринов.

Емилия Маринова е част от музикалния екип на певеца и участва в едни от най-големите концерти. Освен това тя има успешна собсвтена кариера. Основател е на вокална школа, а през годините е работила и с имена като Стефан Вълдобрев, Стефан Димов.

Сега обаче е решила да се бори за собствено място под светлините на прожекторите.