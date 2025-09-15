Жоро Пентаграма: Синът ми е пръв в "правото" в СУ

Последни
"Голям мъж е той, стана на 19 г. и сме се събрали семейството в негова чест. Тази пролет завърши Първа английска гимназия в столицата и е приет в специалността "Право" на Софийския университет", споделя Жоро Пентаграма.

Дизайнерът разказва, че изборът на хуманитарната наука не е случаен, защото дядо му по майчина линия е бил именит адвокат. Гордият родител разказва, че наледникът му е изключително артистичен и с творчески заложби, пише България Днес.

С майка му се опитали да му предадат за музиката,за живота, за естетиката, да изградят в него усет за вкус, но любовта му към ученето се оказва по-силна.

