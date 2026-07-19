Жоро Тошев потвърди: Подготвям завръщане!

Близо година след като напусна Би Ти Ви при скандал с тогавашната водеща на „Преди обед” Венета Райкова, Георги Тошев потвърди информацията на „Уикенд”, че подготвя завръщане в електронните медии. Той не разкри точно къде ще работи, но беше категоричен, че ще е в голяма телевизия. Според източници на „Уикенд”, това е БНТ.

„Подготвям завръщането си в голяма телевизия”, каза Георги Тошев в епизод от „Черешката на тортата” миналия понеделник. Той участва в актуалния сезон на популярното кулинарно шоу на Нова тв, който тръгна в понеделник. Тошев беше първият домакин за седмицата и използва повода, докато представя менюто си, да отбележи, че съвсем скоро му предстои голямо завръщане, след като близо година беше практически безработен. В коя телевизия ще работи, журналистът не разкри, но това най-вероятно няма да е Нова, въпреки че именно в нея Тошев направи своето признание.

Още преди два месеца „Уикенд” разкри, че бившият продуцент на „Преди обед” е получил покана да стане програмен директор на Българската национална телевизия. Новата шефка там – Милена Милотинова, избегна резкия подход, с който беше известен предшественикът й Емил Кошлуков, и не започна ударни смени на служители още с встъпването си в длъжност през февруари, а подменя ръководството постепенно. През месец май например тя назначи нов шеф на дирекция „Новини и актуални предавания”. Това е Веселина Петракиева, която е дългогодишен кадър на Би Ти Ви. Още тогава се заговори, че ще има и нов програмен директор и това ще бъде Георги Тошев. Той трябва да смени на този пост назначената преди две години Валя Гиздарска, която също се прехвърли в държавната медия от Би Ти Ви.

Още когато си подаде оставката в частния канал през есента на миналата година, Тошев сподели публично убеждението си, че рано или късно ще стане шеф на голяма телевизия. С месеци той беше без официален трудов договор, но използва времето, за да прави документални филми, да напише поредна биография на голяма българска звезда (в случая – за Катя Паскалева), да пътува, а през февруари беше съобщено, че се присъединява към екипа на театъра в Пазарджик, където щял да отговаря за международното сътрудничество. Въпреки това Тошев бе забелязван на всички официални събития на БНТ, от което пролича, че се подготвя да работи именно там, а ангажиментът му в Пазарджик е по-скоро временен. Миналия месец той гостува и в предаването „БНТ завинаги”.

Назначението му в обществената телевизия все още не е обявено официално, а договорът му с нея не е подписан, така че е възможно, ако от Нова телевизия също му отправят добро предложение, журналистът да избере частния канал пред държавния. Как ще се развият събитията, скоро ще бъде официално обявено.

Тошев бе част от екипа на Би Ти Ви в продължение на 25 години. Той стана голяма звезда с предаването си „Другата България” през първите години на телевизията. С него обиколи света, за да представя хората в български корени, които живеят в чужбина. След това застана в основата на предаването „Преди обед” и до днес се хвали, че култовите му водещи Деси Стоянова и Александър Кадиев са негово откритие. Ако оглави програмата на БНТ, се очаква да наблегне на авторската журналистика, производството на документални филми и предаванията за култура, което беше залегнало и в стратегията на генералната директорка Милена Милотинова. Тошев ще се занимава и с едно от ключовите събития в цялата история на БНТ – домакинството на „Евровизия” догодина.