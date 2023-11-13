КЛЮКИТЕ ДНЕС 10 КЛЮКИТЕ ВЧЕРА 28 ЧИТАТЕЛСКИ НОВИНИ 1076
Hotarena.net Аз, Жената

Миглена Ангелова се дипломира като психолог

Миглена Ангелова се дипломира като психолог
0
13 Ноември 2023, 12:00
1
0


Журналистката и бивша тв водеща Миглена Ангелова се похвали, че вече е дипломиран психолог.

Госпожа Искрено и лично, както дълги години я наричаха феновете, публикува в личния си профил във Фейсбук: „Приятели, бързам да се похваля! Съобщиха ми оценката от държавния изпит по „Практическа психология“. ОТЛИЧЕН! Вече съм дипломиран психолог. И съм ама мнооооого добра“.

Само за няколко часа тя събра хиляди харесвания и стотици поздравителни коментари. Тя обясни, че е положила сериозни усилия за отличното представяне на държавния изпит и призна, че успехите са приятно усещане, пише Телеграф.


Сподели
sent-news

Коментари
Добави коментар
Подреди по
 Добави коментар 
Име*
Съобщение*
Капча*


HOTARENA.NET ВЪВ FACEBOOK
HOTARENA.NET ВЪВ GOOGLE+
Google+
© 2010 - 2023. HotArena | Всички права запазени