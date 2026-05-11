Емилия към Ивана: Ти ме излъга!!

„Да кажа ли, че ме излъга, че няма да дойдеш“, обяви пред препълнена зала фолкзвездата Емилия по адрес на колежката си Ивана на концерта си в София през уикенда.

Мегазвездата на фолка се появи сред публиката с огромен букет, който й поднесе след любима песен. Оказа се, че тя е искала да я изненада с присъствието си и затова не й е потвърдила. Малко по-късно Емилия й подаде микрофона да довърши баладата на Мария Кехайова „Грешница“.

Още една изненада поднесе Емилия - и на почитателите си, и на колежката си Преслава. Тя я покани при нея на сцената да изпълнят заедно една от най-силните й балади - „Не виждам“, с която по-рано откри концерта си, пише "Телеграф".

Преслава се съгласи на драго сърце и слезе от балкона, за да зарадва присъстващите. „Трябваше да ми кажеш предварително, можеше по-високи обувки да сложа“, засуети се Добруджанския славей.

Едни от първите й музикални продуценти от „Токича проджект“, колегите й от „Като две капки вода“, включително и Азис от журито, също уважиха бутиковия рецитал. „За мен това значи много“, заяви Емилия.

Блондинката изпълни едни от най-обичаните си песни заедно с музикантите от „Ерос бенд“. Тя разкри, че с бузукара са работили заедно още преди 20 г. по едно от парчетата. Прозвучаха и много от дуетите й със Слави Трифонов, Тони Стораро, Денис Теофиков, Борис Дали и други, които присъстваха като глас и образ онлайн на видеостената.

Певицата благодари за подкрепата на своето семейство и специално поздрави родителите си с народната песен „Седнах да вечерям с моята свекърва“, а после поведе хорото със „Стано, Стано“. Финалът бе запазен за емблематичния й хит „Смелите си имат всичко“, а на бис изпълни още веднъж „Турбуленция“.