Илияна Йотова е рицар тамплиер със специална награда от бутафорния орден на ченгето Румен Ралчев

Ихааа, бъдещата ни президентка била рицар! Така бившият военен министър Тодор Тагарев подигравателно коментира в свое телевизионно участие назначаването на Илияна Йотова на поста държавен глава след оставката на Румен Радев. Малко след това Тагарев публикува в личния си профил във фейсбук и клип от събитие на т.нар. „Орден на Рицарите тамплиери на Храма на Йерусалим - Велик приорат България”, където Йотова е заснета в ролята си на дама на масона и бизнесмен Румен Ралчев.

„И масон! От червената ложа на Георги Гергов и ген. Решетников, която направи Румен Радев президент”, допълниха го в своите коментари приятели на ексминистъра.

Всъщност, за членството на бъдещият ни държавен глава в масонска ложа официална информация няма, но претенциите и да е наследник на страховитите монаси войни от Средновековието са факт. Претенции, ала „Купи ми мамо плащ и меч от „Али експрес”. Както е известно, Ордена на рицарите тамплиери е закрит от Ватикана преди близо хиляда години. Което не пречи на разни хорица и до днес да си избиват комплексите с меч в ръка, а на чевръсти тарикати да им прибират пари за комичния маскарад.

Малко хора си спомнят, че през 2023 г. Илияна Йотова получи наградата „Рицар на годината” от масона, ген.-майор и пръв тамплиер Румен Ралчев. Снимките от бала на рицарите развеселиха цяла България с явната си нелепост. Въпреки че тамплиерите са уж тайно общество, сбирката им по нищо не се отличава от заводски банкет от времената на соца, включително и с пърхащите покрай масите малки балеринки. Покрай заслужените подигравки над новоизлюпените „благородници” и „благороднички”, наметнати с бели чаршафи и огромни бутафорни мечове в ръка, сякаш закупени от „Джъмбо”, които са по-удачни за Хелоуин, доста хора с изумление разбраха, че у нас са се завъдили наследници на страховитите монаси войни от Средновековието. Нещо повече - по официални статистики България е на първо място в света по брой тамплиери на глава от населението, а като обща бройка сме втори в света, веднага след САЩ. И това ако не е повод за национална гордост!

Преглед на редиците на нашенските тамплиери показва, че всякакви одиозни фигури - главно бивши ченгета, но също и виден внедрител на каптагона в производството на някогашната „Фармация”, популярна в медиите гадателка, журналисти, бизнесмени, банкери и дори юристи са се наметнали с белите чаршафи на псевдоблагородници. След няколко дни в редиците на монасите войни ще е и президента на България. Начело е, разбира се, рицарят на плаща от Държавна сигурност Румен Ралчев. Ръководството на бутафорните бг тамплиери явно не е достатъчно за егото му, затова той се представя и като академик. Титлата му, разбира се, не му е издадена от БАН, а от някаква измислена академия от Москва, която срещу 2-3 хил. долара може да накичи с помпозни кетапи и хора с основно образование. Да допълним, че Ралчев е и шеф на една от десетината масонски ложи в България.

Остава да видим дали в следващите дни и някоя масонска ложа няма потърси евтина слава, обявявайки, че в нейните редици е другарката Илияна Йотова. Защо пък не?! През годините на прехода няма известен политик или бизнесмен в България, който по един или друг начин да не се окаже свързан с масонството. При управлението на Румен Радев тази тенденция направо ескалира. Президентството се превърна във филиал на проруската пловдивска масонска ложа „Слънце”, начело с другаря Георги Гергов - почетен консул на Русия в Пловдив. В медиите подробно и много пъти са описвани назначенията, които се прокарват от видни масони като президентските протежета, официално секретар и съветник, Николай Копринков и Пламен Узунов, станали нарицателни имена за клиентелизъм, завладяване на властови позиции и преразпределяне на милиарди левове. Изтекли в медиите списъци с членовете на ложа „Слънце” показват, че част от братята зидари е и самия Румен Радев.

Масонството у нас от уж тайно философско движение отдавна се е превърнало в организация на ченгета от бившата Държавна сигурност и хора със съмнителна репутация. Всички те обичат да се афишират като новия български елит, новите благородници и дворяни. Чрез ордени и ложи тези позамогнали се хора демонстрират, че са не само първи по пари, но и имат смешните претенции да са духовни предводители на нацията. Вместо извисяващи ритуали, на сбирките на тези лица се разпределят назначения, обществени поръчки, еврофондове и дори се уточняват присъди, въпреки че тайните общества са забранени за лицата от съдебната власт.