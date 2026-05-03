Клиенти пропищяха: Кой даде разрешително за заведението на Антоанет Пепе и Иво Карамански?

В началото на годината Антоанет Пепе и съпругът й Иво Карамански-младши откриха заведение за продажбата на уж японски палачинки. Бързо след раждането на бебето Беатрис инфлуесърката се върна в семейния бизнес и мята сладки изкушения. Клиенти за заведението се оплакаха пред „Уикенд”, че първо палачинките не са японски, а по-скоро американски, второ обслужването е изключително бавно, а третото е, че няма тоалетна.

Съгласно действащото българско законодателство и изискванията на Регионална здравна инспекция (РЗИ), всички обекти с обществено предназначение, включително заведения за хранене като палачинкарници, подлежат на строг санитарно-хигиенен контрол. Според нормативната уредба, всяко заведение, в което се извършва консумация на място (наличие на маси и обслужване на клиенти), е длъжно да осигури достъп до санитарни помещения за посетителите. Това включва най-малко една тоалетна, оборудвана с мивка, течаща топла и студена вода, сапун и средства за подсушаване. В допълнение, при обекти, проектирани след 2003 г., е изрично посочено, че тоалетната трябва да бъде част от самото заведение.

Липсата на тоалетна за клиенти при наличие на места за сядане представлява нарушение на тези изисквания, тъй като не осигурява минималните хигиенни условия за посетителите и създава риск за общественото здраве. Допуска се наличието на отделна тоалетна за персонала, но тя не може да замества задължителната клиентска санитарна зона. В заведението на Пепе и Карамански има само една тоалетна, която е единствено за персонала. Клиенти са възмутени и си задават въпроса как заведение за хранене с маси за консумация няма WC и кой е дал разрешително за работа? Работата без изпълнение на тези изисквания поставя под съмнение законосъобразността на издаденото разрешително за дейност.

„Много лошо преживяване. Персоналът изобщо не се интересува от клиентите. Ако ви се чака повече от 40 минути за палачинка, може би опитайте. Времето за чакане беше твърде разочароващо, нямаше предупреждение, нито извинение. Няма да се върнем” – пишат разочаровани посетители.

„Не ги е грижа за клиентите. Направиха ни резервация, дойдохме 3 часа по-късно и ни казаха, че резервацията е отменена, защото има твърде много хора. Друга двойка чакаше час и половина за храната си за вкъщи. Не си губете времето да ходите там! Ниво на шум: много силно, трудно се чува” – допълва друг клиент.

В конкретния случай, наличието само на тоалетна за персонала и липсата на достъпна санитарна зона за клиенти, при положение че заведението разполага с маси за консумация, представлява несъответствие с нормативните изисквания и основание за проверка от компетентните органи. Това може да доведе до налагане на административни санкции, предписания или дори временно затваряне на обекта до отстраняване на нарушенията. Предстои да видим дали РЗИ ще се самосезира и ще наложи санкции на многодетното семейство и заведението им.