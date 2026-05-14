„Концерт за възрастни“ в Софийската опера. А какво следва — „Тоска“ с родителски контрол?

Под всеки афиш на Софийската опера вече стои гордото уточнение: „спектакъл за възрастни“, видя HotArena.



Което е доста успокояващо, защото човек можеше да реши, че отива на детско матине с клоуни и сапунени балони.

Само че в операта по принцип почти всички спектакли са за възрастна публика. Детските заглавия навсякъде се обявяват отделно и ясно се отбелязват като детски.

Под афиша на галаконцерта на Мария Гулегина за 16 май отново стои добре познатото уточнение: „спектакъл за възрастни“.

Което звучи леко драматично, сякаш не става дума за опера, а за нещо между кабаре и среднощен канал след 23:00.

Социалните мрежи вече се забавляват с въпроса:

Какво точно ще прави Мария Гулегина на 16 май, та концертът трябва да е „само за възрастни“?

Да не би вместо арии да има сцени, неподходящи за непълнолетни? Или просто маркетингът на Софийската опера окончателно е капитулирал?

Проблемът е, че това не изглежда като единичен гаф, а като поредния симптом за нивото, до което е стигнала институцията при управлението на акад. Пламен Карталов — втръснали до болка постановки, безкраен Вагнер, художествена рутина и реклама, която все по-често предизвиква смях вместо респект.

Кога всъщност се използва „спектакъл за възрастни“?

Това обозначение се поставя, когато има еротично съдържание, насилие, вулгарен език, психологически тежки сцени или теми, неподходящи за деца. Използва се в театър, кино, кабаре, стендъп или пърформанси с изрично 18+ съдържание — не за стандартен оперен галаконцерт.