Отстраненият от „Ергенът“ Куцев: Габриела ме УДАРИ с чаша по главата! (Бил гадже с Теди Кацарова)

Tова интервю е взето в 16.30 часа на 11 октомври 2025 година. Разговорът с Радослав Куцев продължи 30 минути и фитнес инструкторът отговори на всички въпроси. Няколко часа по-късно обаче Куцев е бил арестуван. В медиите се твърди, че на 11 октомври в апартамент в София Куцев е нанесъл побой на жената, с която живее на семейни начала. Според публикациите жената е душена, удряна в главата и той е арестуван за домашно насилие.

От „Филтър“ направихме опит да се свържем с него, но до редакционното приключване на броя телефонът му бе изключен. Публикуваме интервюто с Радослав Куцев без редакторска намеса и с всички зададени към него въпроси за случилото се в "Ергенът: Любов в Рая“, както и за връзките му с популярни жени.

В интервюто Радослав казва, че не е обвързан и няма приятелка в момента.

- Радославе, поставихте рекорд в „Ергенът: Любов в Рая" като най-кратко задържалия се участник в предаването. След скандала с Габриела вие бяхте отстранен. Съжалявате ли за този развой на събитията?

- Не, не съжалявам. Крайно разочарован съм от поведението на жените в предаването. Жалко че не излъчиха всичко, което се случи във вечерта, в която влязох и напуснах. Истината е, че имах много добри намерения към всяка една от участничките, държах се учтиво, правех им комплименти, но те не спряха да ме провокират и обиждат. Имам чувството, че се бяха наговорили да се държат отвратително с мен. Иначе не мога да си обясня поведението им.

- Защо мислите така?

- Защото, когато се запознавах с някоя, казвах, че е много красива, а тя ме питаше: "Ти от кое село си?". Друга ми казва: „Мъжки ризи нямаше ли в магазина?". Няколко пъти им обясних, че не ми харесва държанието им и ако не променят отношението си към мен, и аз ще започна да се държа така с тях. Но защо точно с вас се отнасяха по този начин? Влязохте трима, с останалите двама мъже имаше ли заяждане? Имаше и с другите двама, но и тези кадри са изрязани. Обяснявам си, че към мен атаките бяха повече, тъй съм по-емоционален и импулсивен човек. Психологът на предаването, който ми направи психопортрет, преди да вляза, добре знае това. Явно от продукцията са преценили, че ще се поддам на заяжданията, и са решили да ме провокират.

- Трябваше да напуснете предаването заради конкретна ситуация. Видя се как бутате стола на Габриела. След това тя се разплака. Какво всъщност се случи?

- Още по време на запознанството ни Габриела започна да се държи отвратително. Дори когато разговарях с другите момичета, тя постоянно идваше да се заяжда. Наричаше ме: "селяк", казваше ми да се науча да говоря български. В един момент не издържах на провокациите и дръпнах стола. Тя взе стъклена чаша и ме удари по главата. Отказаха да ме закарат до болница, за да си извадя медицинско. А мен много ме болеше главата. След този удар с чашата и аз започнах да я обиждам. Казах й: "Правиш грешка, к..во!". В този момент Габриела взе втора чаша и я метна от разстояние. Вдигнах ръка, за да се предпазя.

- Другите мъже защитиха ли ви, на Ваша страна ли бяха?

- Те са твърдо зад мен.

- В реалния живот агресивен ли сте? Удряли ли сте жена?

- Никога не съм удрял жена. Във връзките, които съм имал, може да е имало скандали, караници, повишаване на тон, но не съм посягал.

- Ако бяхте останали, имаше ли шанс да срещнете любовта в това риалити?

- Не. Гледайки манталитета на жените в него, няма шанс да харесам някоя от тях. Само с външен вид не могат да ме впечатлят. Аз не влизам във връзка, ако не мисля да създавам семейство. Все пак вече съм на 32 години, баща ми на тази възраст е имал две деца.

- Какво ви казаха близките и приятелите, след като видяха участието ви в предаването?

- Питаха ме: "Пари ли ти дадоха, за да се държиш така? Това не си ти!". Отговорих им, че не са ми дали пари, а просто бях провокиран, за да се стигне до това мое държание. С добрите хора съм добър и възпитан, но със селяните се държа като селянин.

- Как всъщност стигнахте до предаването?

- Бях разделен с моята вече бивша приятелка и брат ми реши да ме изненада, като ме записа за кастинга. Поканиха ме на среща, но първия път отказах. Когато окончателно се разделих с приятелката ми, при второто обаждане приех.

- Сега обвързан ли сте?

- Не, не съм обвързан, но постоянно получавам неприлични предложения както от жени, така и от мъже.

- Имали сте връзки с популярни жени...

- Да, една година живях с Теди Кацарова. Връзката ни беше прекрасна, но заради голямата ни възрастова разлика имахме различен поглед към живота. Разделихме се приятелски. Бях обвързан и с бившата адреналинка Яна, но с нея сложихме край на отношенията ни заради танцьорка, с която тръгнах. Честно да си призная, като виждам колко меркантилни са жените, се отчайвам и си мисля, че ще остана сам цял живот. Мога да свикна със самотата, но не мога да свикна с прост човек.

- С какво се занимавате сега?

- Главен организатор съм в строителна фирма. Работата ми е много отговорна, защото компанията е голяма.

- След всичко, което ви се случи в ,,Ергенът: Любов в рая", бихте ли участвали в някое друго риалити?

- Отворен съм за нови преживявания. Бих участвал в "Игри на волята" и в „Биг Брадър". Кой знае? Догодина може и да се пробвам!