Самоуби ли се Калин Терзийски? (Среща жената на живота си в лудницата)

Калин Терзийски стана известен не само с книгите си, но и с връзките си с известни и красиви жени, сред които актрисите Диана Димитрова и Елен Колева. В интервю преди години той призна, че Димитрова е разбила сърцето му и той дълго не успял да я забрави. А болката по нея го глождела много след края на аферата. С Елен Колева го среща новото й занимание писането. Да развива своя талант я насърчава самият писател, който е и редактор на първата й стихосбирка „Мактуб".-

В каквито и връзки да се впуска, писателят обаче не се разделя с единствената жена, останала вярна в живота му тя се казва Ивана. Двамата се запознават, докато работят в психиатрията в Курило. Тя там е психолог, той психиатър. И всеки ден тичал тайно до кабинета й, пише "Минаха години".

"Тайно! Любовта ни протече една година в тайни срещи, погледи, усмивки и хващания за ръката. Това е голямата и невероятна любов. Никой не може да знае какво има в душата на друг човек. Само може да предполагаме, това, което мога да направя е да наведа глава във възторг и преклонение пред такова нещо. Всъщност, ако аз говоря за това, Ивана го показва. Тя е дала всичко хиляда пъти един след друг. А колкото повече даваш, толкова повече обичаш. Ивана е най-либералната жена, която познавам. Няма такава, която да приеме, че не е единствена. Жените ревнуват, полудяват, страдат. Това не е нормално, но не е добре за самите тях. В крайна сметка Ивана ме прие такъв свободолюбив, луд, влюбчив", разказва за жената на живота си писателят.

Калин Терзийски сам не крие приживе, че трудно понася несгодите на битието. И че се опитва в алкохол да удави мъките екзистенциална тъга. Гладувал и студувал, но по-важно му било да намери приятели по чашка. Имал подобни събратя, макар и на различно културно ниво, в кръчмите на софийския квартал Банкя, в който той живее.

Душевният баланс на писателя съвсем се нарушава, след като погребва баща си. Това се случва в първите дни на 2026 година.

Последният микроразказ, който Терзийски е публикувал в социалните мрежи, е проза за смъртта. Написаното е споделено с аудиторията му на 14 януари.

Разделя се със света в стихотворение, пропито с презрение

По-малко известна дарба на писателя е, че започва да рисува. Развива я в зрелостта. Опитите му да продава картините си са опит за скъсване с бедността, но поради надценени от него очаквания за заплащането им, често остава неразбран.

Едно от последните стихотворения, написани от Калин Терзийски, звучи като раздяла. Упреците му към света, който оставя тук, са основателни, но преди всичко са знак, че е достигнал предела на непоносимост. И вероятно е избрал да си тръгне сам...

Обичайте творците

преди да са умрели

защото

те ви дават всичко свое -

млякото на душите си

и вълната на ума си

дайте им и вие всичко

свое

технически погледнато

може би - пари и вещи

но всъщност

малко възхищение

изгребано от погребите

на душите ви

защото

защото без творците

светът ще бъде

вашият, да, вашият

противен -

сиво-пепелив

Поклон пред паметта му!