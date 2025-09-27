Секс, хилядарки и „бяло сладко“: Диона Нурофена и общинският съветник Иво Пазарджиев в ЛУД СКАНДАЛ

Сценичният блясък на поп-фолк изпълнителката Диона, известна сред феновете си като „Диона Нурофена“, отстъпва пред поредна серия от скандални твърдения, разпространени в публичното пространство, видя HotArena.

В социалните мрежи се появиха кадри от чат кореспонденция, за която се твърди, че е между певицата и русенския общински съветник Иво Пазарджиев. В разговорите двамата обсъждат както лични отношения, така и теми, които пораждат въпроси около начина на живот на младия политик.

В една от репликите Пазарджиев пита: „Купила ли си сладко?“, на което Диона отговаря: „Ей наркоманче“. Изразът „бяло сладко“ предизвика множество спекулации относно контекста на разговора.

В друга част от кореспонденцията общинският съветник критикува клип на певицата с думите: „Ужасна е тази песен, не знам с какъв я направи. За това ли дадох 30 бона, за мен тая работа не струва 30к.“ Отговорът на Диона гласи: „Ами дай ми 50 другия път и ще имам клип като на Галена.“

Тези изтекли чатове породиха редица въпроси – включително откъде Пазарджиев би могъл да разполага със средства за подобни харчове и доколко автентични са публикуваните съобщения. Засега официален коментар от двете страни няма.

Дали случаят ще прерасне в по-голям скандал за фолк средите и местната политика, предстои да се види. Едно е ясно – темата вече предизвика сериозен обществен интерес.