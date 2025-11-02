Случаят Хасърджиев: Групово насиленият Георги е гей жиголо, наето за 200 лева от актьора Белов Жертвата е от ромски произход, упоили го с дрогата на изнасилвачите GBR https://hotarena.net/pod-pricel/sluchayat-hasardzhiev-grupovo-nasileniyat-georgi-e-gey-zhigolo-naeto-za-200-leva-ot-aktyora-belov HotArena.net

Скандал за пари в разгара на гей оргия в жилището на председателят на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев стои зад шумното дело за изнасилване на 20-годишно момче, което твърди, че е било подмамено, държано в плен против волята си и принудително дрогирано от известния медик, актьора Росен Белов, легионерът Симеон Дряновски и гръцкия модел Анастасиос Михайлидис.

Излязлата извън контрол гей оргия се е състояла в края на месец септември в жилището на д-р Хасърджиев в столичния квартал „Дианабад“, разказаха пред „Уикенд“ запознати с разследването, което е засекретено, за да се запази личното достойнство на изнасиленият младеж.

Насиленият и дрогиран под дулото на пистолет 20-годишен Георги е от ромски произход и си е вадел хляба като гей жиголо. Във фаталната за него вечер той е бил

нает за платен секс от актьора Росен Белов,

като двамата се уговорили да се видят през гей приложението „Гриндър“. Приятелят на министъра на културата Мариан Бачев платил 200 лева на гей жиголото и го завел в жилището на д-р Хасърджиев, без обаче да му казва, че там го очакват за интимни ласки още трима мъже.

Когато се озовал в апартамента, Георги изпил чаша уиски, за да се отпусне, а в питието му някой сипал опасния и рядък наркотик GHB (гама-хидроксибутират), известен като дрогата на изнасилвачите. Опасната дрога е излязъл от употреба операционен анестетик, който в ниски дози води до отпускане, успокояване и лека еуфория, в умерени дози – до заспиване, а високите дози, смесени с алкохол, предизвикват гадене, схващане на мускулите, конвулсии, припадък, потискане на дишането, колабиране и дори кома. Наркотикът GHB, наричан на кратко G, придоби популярност през последните години в САЩ и във Великобритания след множество случаи на

упоени и изнасилени момичета и момчета.

Дрогата е особено популярна сред гейовете, тъй като при употребата й падат всички сексуални задръжки и чувствително се увеличава сексуалното удоволствие. Според доклад на здравните служби във Великобритания, всяка година поне 20 гейове умират от предозиране с гама-хидроксибутират.

Предполага се, че рядката синтетична дрога, изсипана в питието на гей жиголото Георги, му е дадена от д-р Станимир Хасърджиев, който вероятно се е снабдил с нея по медицинска линия. Други твърдят, че наркотикът е бил на актьора Росен Белов, който го внесъл нелегално в България при скорошна негова визита в Нидерландия.

Когато Георги бил дрогиран, той бил завързан за люлка, висяща от тавана в садо-мазо стая в мезонета на д-р Хасърджиев и гей компанията вкупом се възползвала от него. Според твърденията на 20-годишния ром, той бил насила

принуден да се дрогира под дулото на пистолет.

Единият от арестуваните – гръцкия модел Анастасиос Михайлидис, обаче твърди, че Георги също имал наркотици, които извадил от джоба си и с които сам и доброволно се дрогирал.

Твърди се, че до насилието над гей жиголото се стигнало заради настояването на Георги да получи повече пари – той си поискал 1000 лева и отказвал да се отдаде доброволно и на четиримата мъже срещу авансово получените 200 лева от актьора Росен Белов.

Часове след приема на опасния наркотик, когато всички участници в хомо оргията заспиват, изнасиленият от гей бандата на д-р Хасърджиев 20-годишен жиголо Георги скача от терасата на петия етаж и се приземява на балкона на 4-ия етаж, откъдето звъни на майка си. Впоследствие Георги е открит

зъзнещ гол на терасата в неадекватно състояние

заради приетата от него дрога. Тогава обаче ченгетата не арестуват д-р Хасърджиев и останалите гей изнасилвачи, тъй като ромския младеж не е бил в състояние да обясни какво точно му се е случило.

Заради предозирането с наркотичното вещество гама-хидроксибутират Георги постъпва за лечение в столична болница, а майка му подава сигнал в прокуратурата, че синът й е дрогиран насила и че животът му е в опасност.

Неофициално се твърди, че преди да се стигне до арестите на д-р Хасърджиев, Росен Белов, Симеон Дряновски и Анастасиос Михайлидис, шефът на Националната пациентска организация е бил

изнудван от Георги да му плати 50 000 лева,

за да оттегли жалбата си.

Четиримата обвинени в гей изнасилване са арестувани на 18 октомври, като два дни по-късно съдът пуска на свобода под домашен арест Росен Белов и гръцкия модел Анастасиос Михайлидис въпреки протестите на прокуратурата и оставя зад решетките само Станимир Хасърджиев и бившия легионер Симеон Дряновски. Случаят обаче стана медийно известен едва на 23 октомври, след като майката на Георги информира Би Ти Ви за скандалната история.

Във вторник Софийския градски съд постанови задържане под стража и за четиримата обвиняеми в гей изнасилване, а д-р Хасърджиев и Симеон Дряновски бяха докарани в съдебната зала с белезници на ръцете и конвоирани от десетки полицаи.

„Не съм докосвал това момче и ще го докажа.

Жертва съм на измислени показания

заради сигнал, който подадох срещу члена на Надзорния съвет на здравната каса Андрей Дамянов“, провикна се към журналистите Станимир Хасърджиев, докато подтичваше с белезниците на краката и ръцете.

Андрей Дамянов, който е напуснал Надзорния съвет на НЗОК още през 2023 г. и е бил кандидат за депутат от листата на „Демократична България“ за изборите през 2021 г., категорично отрече да е имало подаден сигнал срещу него от д-р Хасърджиев и уточни, че той самият е подавал сигнали срещу медика заради финансови злоупотреби в ръководената от него Националната пациентска организация.

Преди да бъде задържан за постоянно в ареста, гръцкият модел Анастасиос Михаилидис разказа пред журналисти, че нямал нищо общо с тормоза над 20-годишното момче. Гъркът обясни, че просто живеел във въпросния апартамент на Хасърджиев в последните 4 месеца. Бил хетеросексуален и бил сгоден, но сега връзката му била застрашена зради обвиненията в гей изнасилване. Нямал нищо общо със случката от средата на месец септември. Напуснал апартамента, защото компанията не му харесвала. Той самият не употребявал наркотици, но на партитата в апартамента на д-р Хасърджиев в ж.к. „Дианабад“ винаги имало.

„Задържаните са обществено опасни личности. Няма опасност да се укрият, но има опасност за извършване на престъпление, предвид високата обществена опасност на деянията, в които са обвинени“, гласят мотивите на съда, с които Станимир Хасърджиев, Росен Белов, Симеон Дряновски и Анастасиос Михаилидис бяха оставени за постоянно в ареста.