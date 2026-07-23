Списъкът на срама: Кои български идоли се оказаха най-опасните родители зад волана?

Младежта у нас попива пример от светските личности, които най-често забравят, че поведението им може да се приеме като еталон за подражание. И съзнателно или не демонстрират неморално и неетично поведение, понякога граничещо с беззаконие. Повечето от идолите на младите имат деца, но това не им пречи да показват безотговорност, която реално застрашава живота на рожбите им.

Последният случай бе този с Джино Бианкалана. Тарикатът бръмчи с двуместно кабрио – на седалката до него е жена му, а в скута ѝ е седнала дъщеричката им. Щерката на Бианкалана се вози без колан – несъмнено по пример от татко си, който също е без колан. Това се вижда от видео, което самият Джино публикува в социалните мрежи. Тарикатът, въпреки че едва оцеля след тежка катастрофа с мотор в Америка, явно не си е взел поука и не цени живота дори и на дъщеря си.

Друг фрапиращ и сериозен случай бе този с попфолк певицата Дебора Иванова. Младата майка предизвика катастрофа край Поморие, шофирайки с 3,14 промила алкохол в кръвта. Шокиращото в случая е, че на задната седалка в автомобила бе 6-годишният ѝ син. Певицата прекара известно време в ареста, като провинението се оказа още по-сериозно, тъй като е извършено по време на изтърпяване на предишна условна присъда – отново за шофиране в пияно състояние. Впоследствие бе освободена под домашен арест, за да може да се грижи за детето си. Друг е въпросът дали поведението ѝ може да се счита като грижовно от майка към сина ѝ?!

Актьорът и телевизионен водещ Сашо Кадиев също попадна под ударите на общественото недоволство и порицание, след като самият той публикува видео, на което се вижда как шофира, докато в същото време с едната си ръка държи телефона си и си прави селфи с дъщеря си. Сашко отнесе глоба от 51 евро и му бяха отнети 8 контролни точки. Самият той смирено сподели в следващо видео, че пред закона всички са равни.

„Няма известни, стига сте спекулирали – глобиха ме полицаите още на следващия ден. Всички са равни пред закона“, споделя Сашко, който обаче не личеше много да се разкайва особено за постъпката си.

Идолът на стотици хиляди младежи, и не само, Фики Стораро също показа безотговорно поведение преди няколко години, когато бе заснет от случаен шофьор да вози сина си на предната седалка – без столче и без предпазен колан. Освен че детето е застрашено на предната седалка, на видеото се вижда как по същото време Фики държи телефон в ръка и пише някакво съобщение, докато управлява луксозното си возило. Не е ясно дали Фики е осъмнал с глоба, но това е малко вероятно.

Дете фучи със 120 по магистралата

В случая от АМ „Тракия“, който разтърси България през лятото на 2023-а, не е замесена светска звезда, а обикновен баща, но видеото стана национален скандал. На кадрите се вижда как 12-годишното дете на безотговорния родител управлява джип в неговия скут по магистралата със 120 км/ч. Бащата беше идентифициран от полицията и впоследствие санкциониран.