Стилът на новите депутатки: Черно сака, бяла риза и пусната коса

Твърде строг стил демонстрираха вчера и новите дами в парламента, и познатите ни вече от години народни представителки. Почти всички се появиха в класически черни костюми, бели ризи и свободно пуснати дълги коси.

Едва 57 са дамите в новия ни парламент, което представлява една четвърт от всички депутати. На изборите те се пребориха за местата си с други близо 1400 жени кандидати. Не по-малко бе и конкуренцията между мъжете. На силния фронт се състезаваха над 3300 души, пише "България Днес".

54 процента от народните избраници за първи път прекрачват прага на парламента. Те никога досега не са били депутати, като почти всички са представители на партията на Румен Радев. Другите политически сили разчитат основно на същите хора, които ги представляваха и досега.

Икономист, юрист, предприемач и инженер са най-разпространените професии сред народните избраници. Има и 15 лекари, доста са и бившите служители на МВР и военни. Има още капитан на пътнически самолет, капитан на кораб, бивша медицинска сестра, която сега работи като адвокат, хореограф, художник и дори футболен съдия.

Впечатление в този парламент правят и спортистите, като всички те са шампиони и в групата на бившия президент „Прогресивна България“. Това са олимпийският медалист по спортна гимнастика Йордан Йовчев, капитанът на националния ни отбор по волейбол Владимир Николов, световният шампион по плуване Петър Стойчев, олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова и световно признатият акробат Енчо Керязов.

Рекордьор, но не в спорта, а в депутатстването е Джевдет Чакъров от ДПС. Зад гърба си той вече има 13 мандата и вчера започна 14-и. Това го превръща в депутата с най-дълъг стаж.

Първото заседание по традиция откри най-възрастният депутат, който този път е генерал-лейтенантът от резерва Румен Миланов, който е на 77 години и влиза от президентската партия.

С точно 54 години по-млада от него е Анна Бодакова от ПП-ДБ. Тя е на 23 години, представител на поколението Z, и освен че е много красива, е един от най-младите депутати въобще някога прекрачвали прага на Народното събрание.

Юристка избрана за председател

Юристката Михаела Доцова от партията на Румен Радев с многогодишен опит в Министерството на околната среда и водите бе избрана за председател на 52-ото Народно събрание. Кандидатурата й бе подкрепена от всички депутати от ПБ, както и от ГЕРБ и ДПС. „Против“ бяха групите на ПП-ДБ и „Възраждане“. След избора й Доцова получи 2 букета цветя, единият от които от експрезидента Румен Радев. Освен в екоминистерството, където е била начело на правната дирекция, главен секретар и началник на кабинета на министъра, Доцова е работила и като юрист в парламента.