Внимание! Подозрителен дилър на злато държи кюлчета на клиенти в собствена банкова касета!

Дилър на благородни метали от Пловдив - фирма “Златен резерв” ЕООД - прилага подозрителна дейност по съхранение на благородни метали, сигнализираха източници, близки до “Блиц”.

На сайта си дружеството рекламира услугата си по съхранение на благородни метали с думите “Доверете се на нашите високозащитени обекти за максимална сигурност и удобство”, а всъщност обекти няма - схемата се оперира от домашен адрес, а кюлчетата фирмата държи на собствено име в банкови касети. Така клиентите нямат никакъв достъп до инвестиционните си продукти. “Златен резерв” ЕООД е регистрирано в края на 2024г. с 5000 лв. капитал, които не стигат и за една унция злато.

Ето защо налични продукти няма, а за доставка се чака от 3 до 5 седмици. Фирмата е с адрес на управление в гр. Пловдив на ул. Белград 24А, ет. 1, ап. 2, който съвпада с домашния адрес на управителя и единствен служител Даниел Христов. При разговор по телефона Христов каза, че от съображения за сигурност не се среща с клиенти - всичко се случвало само по телефон.

Домашният адрес, представящ се за трезор

След като златото пристигне в България, Христов убеждава клиентите да им го съхранява - според сайта му над 50% от клиентите избират този вариант. Но как точно действа това съхранение? Златото, ако изобщо има такова, не се държи на името на клиента, а в банкови касети на името на “Златен резерв” ЕООД.

Така в случай на фалит или несъстоятелност на фирмата, инвеститорите също изгарят, тъй като от гледна точка на НАП и евентуални кредитори това злато си е собственост на “Златен резерв” ЕООД.

Фирмата предлага обратно изкупуване на “съхраняваните” златните кюлчета, което автоматично превръща дейността си в депозитно-инвестиционен продукт, за което се изисква лиценз от Комисията за финансов надзор, който от “Златен резерв” ЕООД няма данни да притежават.

Експерти по сигурността предупреждават, че немалко подобни съмнителни практики в Европа и САЩ изгърмяха в последните няколко години. Очаква се от институциите да се самосезират и да проверят случая.

Медията ни е готова да предостави и гледната точка на "Златен резерв" ООД.