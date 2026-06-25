Актрисата Албена Колева: Баща ми Тодор Колев ме научи на почтеност

"Двамата с майка ми имаха нетърпимост, направо непоносимост към непочтеното поведение и винаги остро у дома критикуваха такива прояви. Това се опитвам и аз да предам на моята дъщеря Теодора. И в личен, и в професионален план това е качество, което все по-рядко се среща днес в съвремието!"

Това сподели актрисата Албена Колева, която тази година е част от журито на предстоящия фестивал на смеха в памет на големия български актьор Тодор Колев, който си замина през 2013 от коварна болест.

За 4 дни от утре до идния вторник родният му град - Шумен, ще събере на 3 сцени утвърдени имена на българския театър, пише България Днес.