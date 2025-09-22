Алекс Гърдева: Наистина съм луда

Алекс Гърдева го удари на философстване вместо на купони през уикенда и дори помести в мрежата своето „символ верую", видя „България Днес". Една от най-колоритните участнички в „Ергенът" и "Хелс Китчън“ обяви емоционално, че „сега е моментът да я обявят за луда“, защото нейното основно качество било да се раздава.

„Луда съм, защото избрах да бъда различна, да бъда добра и да обичам хората такива, каквито са. Да, луда съм. Но позволявам на себе си нещо, което мнозина от вас не могат да приемам и да обичам безусловно. Да виждам човека, а не маската. И в това е моята сила", убедена е риалити героинята.