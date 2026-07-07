Андреа и Галена се помириха

Едно от най-дългоочакваните сдобрявания в родните попфолк среди се случи преди дни в известна дискотека в Слънчев бряг. След години ледено мълчание певиците Андреа и Галена сложиха край на прословутата вражда помежду си, пише България Днес.

Помиряването става спонтанно - пред очите на стотиците посетители на клуба. Галена има участие и най-неочаквано кани гласовитата си колежка да се присъедини при нея на сцената. Бившата на Кубрат Пулев излиза от публиката и двете заедно изпяват емблематичния си хит “Страст на кристали“. Още с първите акорди цялото заведение избухва в аплодисменти. Кулминацията настъпва в момента, в който фолкдивите се прегръщат на дансинга, показвайки, че всички драми отдавна са зад гърба им.

Феновете дълго аплодират певиците, доказвайки, че когато музиката и силните емоции се срещнат, това се превръща в незабравим спектакъл. Видеа от събитието се разпространяват мълниеносно в социалните мрежи, а коментарите направо валят:

“Откога го чакахме!“, „Прекрасни сте, искаме още дуети“, споделят в екстаз върлите почитатели. През последното десетилетие в медиите често се говореше за дистанция между двете звезди. Според запознати напрежението между тях се е породило заради чисто творческа завист.

В пика на кариерата си Андреа има най-луксозните клипове - наема ЛЕД екрани и танцьори на световно ниво, а появяванията й на сцена винаги са ефектни. Наред с това парчетата й с румънеца Кости са абсолютни балкански хитове, което малко или много поражда ревност у нейните колежки. Без значение от слуховете музиката отново се оказва мостът, който успява да възроди едно истински силно приятелство.

Самата Галена неведнъж се е сърдила на свои колежки. Най-емблематичното й скарване обаче си остава това с нейната най-близка приятелка Преслава. В началото двете са неразделни - започват кариерите си почти едновременно, живеят заедно в Димитровград и си помагат взаимно. И всичко това до наградите на телевизия „Планета“ през 2015 г., когато Преслава печели „Певица на година“.

Според запознати след призовете Галена тотално преустановява отношенията си с добричлийката и близо десетилетие двете не си говорят. Наскоро обаче чалгаджийките успяха да се помирят и дори направиха песен заедно.