Анелия проговори за най-голямата си болка - рано губи баща си

Анелия проговори за най-голямата си болка - рано губи баща си

Анелия проговори за най-тежката травма в живота си, за която досега е предпочитала да мълчи, защото времето се е оказало безсилно да заличи болката й. Попфолк звездата разкрива, че е загубила баща си, когато е само на 15 години, пише България Днес.

“Това е една много крехка възраст", посочва тя. “Ако татко беше жив, щях да му кажа на първо място, че много му благодаря, защото е вярвал винаги в мен. Но той е с нас, с мен, с майка ми, със сестра ми", убедена е певицата.

Въпреки че по думите й „живеела живота на мечтите си" и се е изградила като силен характер, бившата на Коко Динев никога няма да се примири с липсата на бащиното рамо.

 

Още от Аз, Жената

