Атижа от „Биг Брадър”: На 18 започнах с пластичните операции

Атижа Барзев – родената в САЩ певица с дупе като на Ким Кардашиян, беше една от големите сензации в „Биг Брадър 2024”, но не за престоя й в Къщата я разпитваме в настоящето интервю. Поводът да я поканим на изповед е участието й в друго праймтайм шоу – „Черешката на тортата”. В кулинарния формат на шеф Иван Манчев сексбомбата премери сили с Кристина Патрашкова, Енджи Касабие, Прея и проф. Климент Найденов, а с бургерите, ребърцата и зарята, които спретна за компанията миналата седмица, спечели поощрителна награда – ваучер за кофишопа на водещия. Какво каза в интервю за "Уикенд".



- Атижа, лесно ли се нави да участваш в „Черешката на тортата”? Имаше ли някакви колебания дали да приемеш поканата?

- По принцип имах малко колебание. Затова и се наложи да си поговорим с жената, която отговаря за участниците. Знаеш какво стана миналия сезон, когато бях изненада за гостите на Ивонне Рей. Оказа се голям резил появата ми. Обещаха ми да подложат плейбек при излъчването и ми казаха, че не е нужно да си давам зор при изпълнението. После обаче пуснаха само акапелното ми пеене, което без музикален съпровод и концентрация от моя страна не се беше получило добре. Доста хейт отнесох тогава, показваха ме даже и в „Господарите“. Много гадно се почувствах! Два-три дни не исках да излизам никъде. И сега, като ме извикаха за новия сезон, направо не можех да повярвам. Съвсем резонно попитах: „Защо ме каните, след като преди ме изложихте така?“. При което получих отговор: „Имаме нов продуцент, не е същият.“. Обяснено ми беше, че предния път е станало недоразумение - един редактор знаел, че трябва да подложи плейбек, а друг не бил наясно и решил да остави акапелното пеене. Целта не била да бъда злепоставена – поне така ми казаха от предаването. Нямам избор, освен да вярвам, че действително не е имало лоши намерения.



- И в крайна сметка се съгласи да участваш...

- Да, след като говорих лично даже и с продуцента. Оказа се много добър човек и си удържа думата докрай. Днес ще кача пост, с който ще благодаря и на него, и на целия екип на предаването за това, че ме поканиха. Бяха страхотни.



- От кого си се учила да готвиш?

- Майка ми и баща ми имат заведение в Америка... То е по-скоро пицария, ама си се води ресторант, защото може да посреща 70 човека. От нашите съм се учила да готвя. Започнала съм да работя в бистрото им от много малка.



- Доволна ли си от готвенето си в „Черешката “?

- Да, феновете, които са ме гледали в „Черешката на тортата“, направо избухнаха в социалните мрежи - огромна подкрепа имах от тях. Хората са разочаровани от мненията, изказани по мой адрес от Патрашкова и професора. Много ги нападаха двамата, но на мен не ми е никак гот от това. Всеки има правото да говори онова, което мисли. Не се сърдя изобщо на Кристина и Климент Найденов. Окей съм с точките, които двамата решиха да дадат за готвенето ми.



- Сега си в Америка. Колко време ще останеш отвъд океана?

- В Америка ще съм до края на август. Дошла съм да се видя със семейството ми, а и да помогна малко в ресторанта. В заведението се занимавам основно със счетоводството. Пускам фактури, поръчки... Стоя и на касата понякога. Мога да приготвям и храна, но проблемът е, че преди месец си счупих ръката.



- Как си я счупи?

- Счупих си я на снимките за клип на Азис. Бях с много, много високи токчета. Гледах си нещо в телефона и без да искам, паднах по едни стълби надолу. В 3 часа сутринта се озовах в болница „Пирогов”. Слава богу, не се наложи да ми правят операция - не беше чак толкова тежко положението ми.



- Сега със гипс ли си?

- Вече не. Носих няколко седмици, но го свалих. Счупих си ръката в частта между малкия пръст и китката. Не знам как се казва костта, май предкиткова...



- Някакви други сакатлъци имала ли си през годините?

- Аз съм си такава, че постоянно падам – дори и да не съм на токчета. Винаги бързам, не гледам и не се пазя, в резултат на което стават бели. Случва се и да обърна кафето си в колата, да изпусна нещо... Голям карък съм! Все си мисля, че нищо лошо няма да ме сполети, а стават разни неприятности.



- Страдаш ли, след като Азис се ожени?

- Аз по принцип него винаги си го подкрепям и ще е така цял живот. Истински го обичам и не оспорвам правото му да се жени, за който си иска.



- Щеше ли да ти е по-хубаво, ако се беше оженил за теб?

- Разбира се, че щях да се радвам (смее се). Щeше да е много готино да вдигнем сватба двамата. Когато обичаш някого, трябва да минеш под венчило с него.



- Вече има ли мъж в живота ти?

- Още не. Смятам, че една жена не трябва да търси мъжа. Той ще се си появи, когато дойде времето за това. Може дори срещата да е много неочаквана.



- Замисляла ли си се да участваш в „Ергенът“?

- По принцип да, замисляла съм се. А и много хора са ми казвали: „Защо не участваш? Записвай се на кастинг и влизай в „Ергенът“, ще ти е хубаво!“. Имам си и своите резерви обаче. Да се боря за един мъж с 15 или 20 жени сякаш не е много в мой стил (смее се). Не казвам, че е невъзможно човек да се срещне любовта в такова предаване, но целият калабалък ще ми дойде в повече.



- От колко време си без мъж до себе си?

- Може би от около година. Самата аз съм доста провокативна и много от мъжете не могат да живеят с такава жена до себе си. В началото са впечатлени, но на по-късен етап излизат проблеми във връзката, и то сериозни.



- Планираш ли нови песни?

- Да. Преди да тръгна за Америка работех по две-три песни. Много искам, като се върна, да снимам клип. Планирам през септември, когато е рожденият ми ден, да пусна ново парче. Стискам палци, то да се превърне в голям хит.



- А нови корекции по тялото си планираш ли?

- За момента не планирам нищо по-специално, защото съм на този етап, на който се харесвам. Е, винаги си правя моите малки интервенции - примерно ботокс си слагам. Много грижи полагам за кожата ми, защото като малка имах акне. Всеки месец ходя при моята докторка в една клиника на булевард „България“. Двете се познаваме от години и сме си близки като приятелки.



- От колко години си слагаш ботокс?

- Оф, не знам. Може би на 24 или 25 години бях, когато прибягнах до това. По принцип е раничко на тази възраст за ботокс. Но пък и нали казват, че ако започнеш отрано, ефектът върху лицето ти ще е много по-добър.



- Има ли корекции, за които съжаляваш?

- Не, не съжалявам за нито една. Не знам дали не го казах и в „Черешката“, че като млада нямах самочувствие. Децата в училище ми се подиграваха, казваха грозни неща по мой адрес, и още тогава реших, че като порасна, ще коригирам всичките си недостатъци. И точно това направих в един момент – отидох да ми изваят дупе, гърди... С всяка следваща операция се чувствах все по-добре.



- Съучениците ти за какво те подиграваха?

- Казваха, че съм с много малки устни и гърди. То аз и по принцип нямах никакъв бюст. Затова и първата ми операция беше на гърдите. Бях на 17, когато майка ми подписа документ, че мога да се подложа на интервенцията седмица след 18-ия ми рожден ден. След това започнах да си слагам филър в устните. И така, лека-полека, оправих всичко, което съм имах като травма.



- Тоест като комплекс...

- Да, комплекс си ми беше. Аз от много малка обичах попфолк певиците. Гледах ги колко са красиви и си казвах, че искам да изглеждам като тях. Освен това в САЩ Кардашиян бяха голям фурор. Щеше ми се и аз да съм красива и секси.



- Диета спазваш ли, съобразяваш ли се какво хапваш?

- По принцип не се ограничавам, но пък съм претенциозна. Има много неща, които не обичам да хапвам - хляб, картофи, пържено... И месото избягвам. Не казвам, че никога не вкусвам свинско или телешко, но правя това много рядко. Така е добре за мен, защото тялото ми остава такова, каквото е.



- Ще ти остане ли време за почивка това лято?

- Като се върна в България, лятото ще е към края си, но ще отскоча до нашето море или в Гърция. Истинската почивка за мен е, когато мозъкът релаксира. Имам нужда от качествен отдих, защото съм постоянно в джаза – всеки ден съм заобиколена от хора и много малко време прекарвам на спокойствие.