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Божана Кацарова си вее с пачки в Ибиса

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Божана Кацарова си вее с пачки в Ибиса

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Оригинален начин за спасение от испанските жеги намери Божана Кацарова, пише България Днес.

Победителката от „Мастър Шеф”. която в момента почива в Ибиса, реши да cе разхлади с банкноти от по 50 евро, превръщайки ги в импровизирано ветрило. На забавно видео кулинарката се оплаква от високите температури и дори се обръща към Веско - годеника на онлифенс моделката Стефани Расолков с молба да й повее.

Младежът веднага откликва и започва да я разхлажда с пачката банкноти и дори бърше потта по челото на кулинарката.

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