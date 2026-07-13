Божана Кацарова си вее с пачки в Ибиса

Оригинален начин за спасение от испанските жеги намери Божана Кацарова, пише България Днес.

Победителката от „Мастър Шеф”. която в момента почива в Ибиса, реши да cе разхлади с банкноти от по 50 евро, превръщайки ги в импровизирано ветрило. На забавно видео кулинарката се оплаква от високите температури и дори се обръща към Веско - годеника на онлифенс моделката Стефани Расолков с молба да й повее.

Младежът веднага откликва и започва да я разхлажда с пачката банкноти и дори бърше потта по челото на кулинарката.