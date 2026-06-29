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Дебелите жени излизат от мода

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HotArena.net
147
Дебелите жени излизат от мода

HotArena.net
147

Край на закръглените тела и толерантната ера.

"Отново започват да ни карат да се смаляваме!", ядосва се една от най-известните плюс сайз моделки в света Хънтър Макгрейди. Тя е бясна, че модната индустрия се връща към старите стандарти за красота.

Манекенката твърди, че още през 2024 г. забелява как марки тихомълком премахват големите размери от магазините и рекламите си, въпреки че дотогава изглежда, че разнообразието в модата печели все повече позиции.

Тя подчертавва, че няма нищо против модерните лекарства за отслабване, които помагат на много хора да контролират диабета и теглото си. Тя обаче смята, че обществото не празнува подобреното здраве, а единствено дрехи малък рамер, пише България Днес. 

 

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