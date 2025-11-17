Диана Димитрова избухна срещу насилието над животни

Последни
Актрисата Диана Димитрова бе една от най-знаковите участнички в протеста срещу насилието на животни в събота пред Съдебната палата в София. Красивата брюнетка обожава не само котарака си Врубел, но сърцето й е отворено и за всички четириноги.

"Аз не мога да се съглася с насилието, с безнаказаността и с това как всичко тук бавно се разпада пред очите ни. Но днес не мълчахме. В такива моенти се вижда нещо важно - че дори малък брой хора могат да бъдат сила, ако не мълчат. Ако стоят един до друг", убедена е актрисата, пише България Днес. 

