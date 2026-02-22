Диана Димитрова напусна Франция заради Кухнята

Актрисата Диана Димитрова, която преди година съобщи, че прекратява кариерата си в България, за да учи анимация във Франция, се е върнала у нас, за да готви в Кухнята на ада.

Очаква се тя да бъде една от големите магнити за зрители този сезон, тъй като въпреки отсъствието си от сцената и от екрана, продължава да има много фенове и поддръжници в социалните мрежи. Още в края на миналата година тя започна да дава индикации, че има желание да се завърне под светлините на прожекторите. Димитрова огласи, че е била на няколко кастинга за роли, които е спечелила. Всички очакваха да я видях в нов филм или сериал, но следващите три месеца ще я гледат край печката в риалитито на Нова тв.

В края на януари Диана намекна за това, като се включи от столично кино с няколко фотографии. Вместо коментар, към тях тя добави знак за камера, която снима. Явно снимките са били за „Хелс Китчън”. Тепърва ще видим дали актрисата ще сподели там подробности около конфликта си с Юлиан Вергов, който се вихри от години.