Диляна Маринова - Джуджи: Аз съм най-щастливата баба на света

„Аз съм най-щастливата баба на света!“ Това каза за „България Днес“ Диляна Маринова - Джуджи.

Сватята на Гала, която е и нейна близка приятелка и панелистка в „На кафе“, звучеше като човек в еуфория. Причината за неописуемата радост на „жената смях“ е раждането на втората й внучка. За това, че щастливото събитие се очаква в края на юни, Джуджи издаде още преди няколко месеца, първо за „България Днес“.

Майка на малката Джина е щерката на Гала - Мари Константин Будева, половинка на сина на Джуджи - Константин Маринов.

Джина Константин Маринова, написа под първия фотос на втората си рожба младата майка. На него наследницата на емблематичната тв водеща е обхванала нежно с ръка миниатюрното краче на новороденото момиченце. „Раждането този път мина леко, нямаше ги усложненията като при раждането на първата ми внучка Лора", радва се Джуджи „Слава богу, всичко е прекрасно", допълва тя. „И Джина, и Мари са много добре и това е най-важното в крайна сметка”, резюмира сватята на Гала.

Остроумната свекърва на Мари Константин, която дебютира наскоро с огромен успех и като комедийна актриса, разкри, че „бебето не е кръстено на никого". „Снаха ми и синът ми просто харесват това име . Така че това си е техен избор. Знам че се правят аналогии с мен, само че аз се казвам Диляна. Моята втора внучка си носи собственото име и според мен така трябва да бъде”, убедена е Джуджи. По думите на щастливата баба „най- вълнуващото за нас бе очакването да я видим как изглежда”. Това беше най-приятната част. Ами красива е. Много е красива! Джина тепърва ще става все по-красива. Има ли по-голяма радост от това - едно красиво малко бебенце е дошло на бял свят”, възторгва се сватята на Гала.

Нито Джуджи, нито водещата на „На кафе” обаче ще си позволят това лято ваканция извън София. Тук сме си. И аз също още помагам. И изобщо - и двете ни семейства. Това са си съвсем нормални неща. Но дори и да почиваме, ще бъде за кратко“, посочи свекървата на младата майка Мари Константин.

„И първата ми внучка Лора много се радва на сестричката си. Хубави емоции ни владеят всички”, даде воля на чувствата си Джуджи.