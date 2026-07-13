Двойничката на Алекс Петканова: Само “Евровизия” ще оправи пътя до Видин

Само „Евровизия" може да оправи пътя до Видин. Поне така смята Даяна Йорданова, която превърна шегата за домакинство на конкурса в истинска сензация в социалните мрежи. Именно инфраструктурата се превръща в най-силния й аргумент пред Европейския съюз за радио и телевизия. Това е единствената ни надежда управляващите да направят пътя. За Джиро д‘Италия асфалтираха, само с помощта на „Евровизия“ можем да чакаме и път до Видин!“, сподели пред „България Днес“ красавицата.

29-годишната видинчанка, известна с участието си в „Трейтърс“, често е сравнявана с Александра Петканова, а мнозина виждат в нея и поразителна прилика с холивудската звезда Гал Гадот. За гостите от Европа Даяна предлага истинско балканско пиршество, вдъхновено от близостта на града до Сърбия и Румъния.

„Менюто може да започва с овчарска салата, да преминава през влашки сарми, паприка у павлаци, сръбска скара, чеснови пърленки на корем, вино от видинска гъмза и за десерт една глава лук на скара.“ Ако някой ден „Евровизия“ акостира на българския бряг на Дунав, първата задача вече е ясна - европейските гости трябва да се запознаят с най-интересните и уникалните места във Видин. За самия конкурс Даяна си представя далеч по-мащабен спектакъл от обикновена сцена и прожектори.

„Ансамбъл от няколко по-малки сцени - една по вода, една във въздуха и една на сушата. Ние ще сме мерцедесът на „Евровизия“. Не е ли влашко, помпозно и „Баба Вида“ да свети като коледната украса на Крайова, не ми го хвали!“, шегува се видинчанката. Ясен е и изборът на Даяна за водещ. Вместо популярно лице от телевизията или музикална звезда на сцената според Даяна трябва да излезе Григор Димитров. „Евровизия“ във Видин засега остава в сферата на мечтите и добрата шега, но Даяна не би отказала покана за водеща. А при толкова подробно подготвена програма на града му липсват само конкурсът, Гал Гадот и най-сетне читав път до столицата.